Baldur's Gate 3: Xbox-Spieler können bald aufatmen, Fix für Speicherproblem unterwegs

Auf der Xbox läuft Baldur's Gate 3 einfach nicht ganz so rund, wie auf dem PC. Jetzt erklärt Entwickler Larian, dass Microsoft einen der nervigsten Fehler identifiziert habe. Der Xbox-Hersteller bringt nächste Woche direkt einen Firmware-Fix dazu heraus.

Ab Dienstag wird alles besser

Worum geht es bei diesem Speicherproblem genau? Bei einigen Spielern ging der Spielstand nach einem Absturz komplett verloren, was für einen so langen und komplexen Titel wie Baldur's Gate 3 ein wirklich erschreckendes Szenario ist. Ich wüsste nicht, ob ich nach vielen Stunden noch die Motivation hätte, noch einmal von vorn zu beginnen - und das mit der Aussicht, vielleicht noch einmal alles, wofür ich so hart gearbeitet habe, zu verlieren.

In den vergangenen Wochen ist das Problem immer wieder aufgetreten. Ein Workaround, den Larian Studios anbot, half, den Fehler ein wenig einzudämmen. Eine dauerhafte Lösung war das jedoch nicht. Auch Larian sagte, dass es am Ende ein Firmware-Update von Microsoft geben müsse, um das Problem zu fixen. Genau diese Lösung ist nun endlich da.

"Microsoft hat die Ursache für den Speicherfehler auf der Xbox identifiziert und wird ein Firmware-Update herausgeben, um das Problem zu beheben", schreibt Larian in den sozialen Medien. "Ihr könnt eure Konsole am 16. Januar manuell aktualisieren oder eine Woche länger warten, bis das Update weltweit ausgerollt wird".

Leider konnte Larian Microsofts Update nicht unabhängig überprüfen. Dennoch sei das Studio optimistisch, dass der Fix das Speicherproblem in den Griff bekommt. Wenn wir alle zusammen die Daumen drücken, klappt das vielleicht auch!

Jetzt müssen sich die Xbox-Spieler nur noch mit dem Umstand herumschlagen, dass ihre Konten möglicherweise gesperrt werden, wenn sie Clips von nackten Tavs hochladen. Na, irgendwas ist ja immer ...