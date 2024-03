Baldur's Gate 4? Nein, Larians nächstes Spiel hat nichts mit D&D am Hut

Auch, wenn es sich nach Baldur's Gate 3 noch so viele wünschen - Larian Studios' nächster Titel wird nichts mit Dungeons and Dragons zu tun haben.

Swen Vincke, Gründer und CEO von Larian sprach auf der GDC über die Zukunft des Studios und von Baldur's Gate 3, dem Erfolgstitel des letzten Jahres. Dabei erklärte er, dass sein Studio weder DLCs noch Fortsetzungen für Baldur's Gate 3 entwickeln werde. Das hat einen guten Grund.

"Ich habe euch zu Beginn gesagt, dass wir ein Unternehmen mit großen Ideen sind. Wir sind kein Unternehmen, das dafür gemacht ist, DLCs und Erweiterungen zu entwickeln. Das haben wir tatsächlich ein paar Mal versucht. Wir sind jedes Mal gescheitert - das ist nicht unser Ding. Das Leben ist zu kurz. Unsere Ambitionen sind sehr groß."

"Baldur's Gate wird immer einen warmen Platz in unserem Herzen haben. Wir werden immer stolz darauf sein, aber wir werden es nicht weiterführen. Wir werden keine neuen Erweiterungen machen, was jeder von uns erwartet. Wir werden auch kein Baldur's Gate 4 machen, was jeder von uns erwartet. Wir werden weitermachen - wir werden uns von D&D entfernen und etwas Neues schaffen", so Vincke weiter.

"Ich sage das hier, weil wir ein Forum haben und wir von Leuten bombardiert werden, die von uns erwarten, dass wir diese Dinge tun, aber das ist nicht unsere Sache. Es wird an Wizards of the Coast liegen - es ist ihre IP - jemanden zu finden, der die Fackel übernimmt. Wir haben unseren Job gemacht."

Anfang des Jahres ließ Vincke verlauten, dass er an einem ersten Akt eines neuen Projektes arbeitet. Jedoch wies er darauf hin, dass sein Beitrag auf X nicht als Ankündigung verstanden werden solle.