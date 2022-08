Battlefield 2042: Werft einen Blick auf die neue Karte von Season 2

DICE hat neues Bildmaterial von "Stranded", der neuen Karte von Battlefield 2042, gezeigt. In einem trockengelegten Inneren des Panamakanals könnt ihr in Saison 2 gegen eure Gegner kämpfen. Warten müsst ihr darauf nicht mehr, denn die neue Saison startet schon heute, am 30. August 2022.

Wie die Faust aufs Auge

Die Karte passt perfekt zum Klima-apokalyptischen Thema des Spiels und hat seinen Schwerpunkt auf Infanteriekampf. Außerdem gibt es neue Aufgaben, mit denen ihr wichtige Gegenstände auf früheren Saisons freispielen könnt. Wer also etwas verpasst hat, kann es in Season 2 nachholen.

Mehr zu Battlefield 2042:

Zusätzlich gibt es auch neue Details zum Battlepass, der auf 100 neuen Rängen viele kleine Goodies enthält, die ihr euch erspielen könnt. Unter den kostenlosen Inhalten sind Spezialisten, Waffen und Fahrzeuge. Kauft ihr den Premium Pass warten Skins, Battlefield Coins, Spielerkarten, Waffencharms und Takedown-Moves auf euch.

Wer den Year-One-Pass oder die Gold- oder Ultimate-Edition besitzt, erhält den Premium Pass einfach so dazu.