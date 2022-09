Call of Duty: Modern Warfare 2: Enthält "sexuelle Anspielungen" und ein paar Schimpfwörter

Was bringt uns Call of Duty: Modern Warfare 2 inhaltlich? Schießereien! Das ist ziemlich sicher.

Aber was noch? Ein paar Hinweise darauf liefert nun eine australische Alterseinstufung inklusive Begründung für diese.

Achtung, hier wird geschossen

Das Australian Classification Board warnt vor der Darstellung des "Verfolgens und Tötens zahlreicher Gegner, mit entsprechender Sichtbarkeit von Blut und Verletzungsdetails".

"Die Gewalt zieht sich durch den Großteil des Spiels, wobei Schusswaffen, darunter auch automatische Waffen, sowie Klingen und andere Gegenstände zum Einsatz kommen."

So weit, so normal, jedenfalls für Call of Duty und andere Shooter.

Ferner ist von "kurzen visuellen und textlichen sexuellen Anspielungen und leichten Darstellungen von sexualisierten Bildern in einer Sequenz, die in einem Rotlichtviertel spielt", die Rede. Aber freut euch nicht zu früh: "Das Spiel enthält keine Darstellungen von sexuellen Aktivitäten."

Ansonsten haben wir die üblichen Schimpfwörter wie "f**k, shit and asshole" und auch um Drogen geht es. Es gibt "verbale Anspielungen auf Drogen und Kartelle und kurze Sequenzen, in denen Pakete mit weißem Pulver zu sehen sind. In einer kurzen Cutscene sieht man eine Figur, die implizit weißes Pulver schnupft."

Damit scheinen sich die Gerüchte zu bestätigen, dass Modern Warfare 2 in Südamerika spielt und sich mit dem Kampf gegen Drogenkartelle befasst.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.