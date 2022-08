Call of Duty: Modern Warfare 2: Neue Map Marina Bay Grand Prix im Video

Am Wochenende wurden einige neue Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare 2 bekannt gegeben.

Dazu zählt unter anderem auch die kurze Vorstellung einer neuen Multiplayer-Map aus dem Shooter.

An die Rennstrecke

Bei dieser Map handelt es sich um "Marina Bay Grand Prix" und ein neues Flythrough-Video, das ihr unten sehen könnt, präsentiert euch einen kleinen Rundflug über die neue Karte.

Activision zufolge handelt es sich um eine 6vs6-Map, die offensichtlich auf einer Rennstrecke spielt.

In der kommenden Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 habt ihr die Gelegenheit, diese neue Map erstmals auszuprobieren.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.