Call of Duty: Modern Warfare 2: Kampagne startet nicht - Wie ihr den Fehler lösen könnt

Ihr habt Call of Duty: Modern Warfare 2 (vor)bestellt und möchtet jetzt gerne die Kampagne spielen? Möglicherweise macht euch da eine Fehlermeldung einen Strich durch die Rechnung und die Kampagne startet nicht.

Unser Guide zeigt euch, was ihr in einem solchen Fall tun könnt, um den Fehler in Call of Duty: Modern Warfare 2 zu lösen.

Inhalt:

Warum startet die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 nicht?

Wer die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 starten möchte, hat womöglich ein Problem und kann das gar nicht erst tun.

Manche Spielerinnen und Spieler berichten von dem Problem. Eine Fehlermeldung, die dabei auftaucht, lautet: "You are missing one or more Single Player DLC Packs. Please download and install."

Oder auf Deutsch: "Es fehlen ein oder mehrere Einzelspieler-DLC-Packs. Bitte herunterladen und installieren."

Habt ihr dieses Problem, solltet ihr sicherstellen, dass ihr auch tatsächlich alle erforderlichen Inhalte heruntergeladen habt. Bedenkt, für die Kampagne gibt es zwei Campaign Packs, die ihr herunterladen müsst.

Schaut also auf eurer jeweiligen Plattform bei den installierten Inhalten nach, ob sie vorhanden sind.

Sind sie heruntergeladen, aber die Kampagne startet nach wie vor nicht, versucht folgendes:

Löscht das komplette Spiel Ladet das Basisspiel und die beidem Campaign Packs neu herunter Nach Download und Installation sollte es funktionieren

Bei manchen hat diese Vorgehensweise funktioniert. Wenn also gar nichts mehr hilft, probiert das aus.

Viel Spaß beim Spielen von Call of Duty: Modern Warfare 2!

