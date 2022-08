Call of Duty: Modern Warfare 2 zeigt Details der Map Farm 18 in einem neuen Video

Infinity Ward hat ein neues Video veröffentlicht, das euch die Karte "Farm 18" für Call of Duty: Modern Warfare 2 etwas näher bringt.

Jeder Busch musste perfekt sitzen

"Farm 18 entstand aus der Idee, dass wir die Karte Shoothouse Facility mochten, also versuchten wir, an versteckte Trainingseinrichtungen zu denken", so beschreibt es der Leiter des Multiplayer-Kartendesigns des Spiels, Geoff Smith, in dem auf Twitter veröffentlichten Video.

Welcome to Farm 18. Location: [classified]. Shoothouse optional. #ModernWarfare2 #IntelDrops pic.twitter.com/OkZuuwjPXD — Infinity Ward (@InfinityWard) August 11, 2022

"Wie wäre es, wenn wir eine Shoothouse-ähnliche Situation in die Mitte setzen und wenn du dieses verrückte Spiel spielen willst, kannst du in die Mitte gehen und die Action wird dich finden", sagt Smith. "Wenn du dich zurückziehen und auf eine andere Art und Weise spielen willst, ist das immer noch möglich."

Neben der Zementfabrik, in der ihr euch der Shooter-Action hingeben könnt, ist auch einiges an Grünzeug auf der Karte verteilt - Büsche und anderes Gestrüpp. Immerhin soll die Fabrik zugewachsen sein und das soll der Spieler auch sehen. Hier musste das Team allerdings aufpassen, denn als Verstecke sollten die Pflanzen nicht genutzt werden.

Mehr zu Call of Duty: Modern Warfare 2:

"Wenn wir das Grün zu dicht anordnen, verstecken sich die Spieler in den Ecken, und wenn wir es nicht dicht genug anordnen, können wir die Geschichte des Bewuchses nicht vermitteln", erklärt Ashley Thundercliff, ein Senior Artist hinter Modern Warfare 2.

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 ist für den 28. Oktober 2022 geplant. Auf Warzone 2.0 müssen Fans ein wenig länger warten, dieses Jahr soll es aber noch für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC erscheinen.