The Callisto Protocol nochmal spielen? Neuer Patch führt New Game+ ein

Am 2. Dezember 2022 erschien The Callisto Protocol. Bisher hattet ihr ja genug Zeit, um den ersten Spieldurchlauf zu beenden, oder? Wenn, ja, dann gibt es jetzt einen Grund den Survival-Horror-Titel gleich nochmal zu spielen, denn der neueste Patch führt das New Game+ ein.

Wiederspielbarkeit erhöht

Um den New-Game+-Modus spielen zu können, benötigt ihr eine aktive Speicherdatei von The Callisto Protocol. Das Update, das den Modus sowie viele Verbesserungen ins Spiel von Entwickler Striking Distance Studios bringt, ist ab sofort live. Ihr könnt also direkt in die zweite Runde starten.

Zusätzlich hat das Update ein Problem mit der Errungenschaft "The Protocol is About Life" behoben und die Leistung wurde auf allen Plattformen optimiert. Auch Probleme mit bestimmten Kameraperspektiven und Fortschrittspfaden wurden gelöst und auch Schränke aller Art werden euch im Modus mit hohem Kontrast nun korrekt angezeigt. Auf der PC-Version wurden sogar einen Fehler bei der Aktivierung von RayTracing sowie einen Absturz im Tunnellevel behoben.

Zur Veröffentlichung letzten Monat erhielt das Spiel keine grandiosen Kritiken. Auch unser Tester, Benjamin Schmädig, beklagte im Test inhaltliche und technische Schwächen, lobte dafür aber "den intensiven Nahkampf" und "die filmreife Inszenierung". Für 7 Punkte in der Wertung hat es aber trotzdem gereicht und als Überbrückung bis zum Release von Dead Space Remake auch.