Callisto Protocol: Alle Waffen, Baupläne und wo man sie findet

Die Waffen in The Callisto Protocol sind einer der Grundbausteine des Spielgeschehens und die grundlegende Art, auf die Gegner einzuwirken.

Mit insgesamt sechs Waffen ist die Auswahl nicht bahnbrechend, aber man nimmt, was man kriegen kann. Während einige der Waffen automatisch im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, sind andere an bestimmte Baupläne geknüpft, die man durchaus verpassen kann. Baupläne lassen sich an einer REFORGE-Einheit hochladen und die Waffen gegen Bezahlung kaufen.

Hier zeigen wir alle Fundorte und wie man dorthin kommt.

Elektroschocker

Zusammen mit dem Elektroschocker ist die Schlagwaffe eure erste Möglichkeit, gegen die Monster auszuteilen. Ihr erhaltet beides in Kapitel 2: Ausbruch und müsst nur dem Geschehen folgen.

Der Elektroschocker bleibt auch später eine wichtige Waffe, selbst nachdem Schusswaffen verfügbar sind. Man kann damit Gegner weichklopfen, solide kämpfen und gleichzeitig Munition sparen.

Revolver

Den Revolver schaltet man automatisch im Laufe des Spiels frei, und zwar in Kapitel 3: Nachwirkungen. Kurz nach Beginn des Abschnitts erhaltet ihr den entsprechenden Bauplan und könnt die Pistole an einer REFORGE-Einheit drucken lassen.

Als erste richtige Schusswaffe begleitet euch der Revolver eine ganze Zeit und leistet gute Dienste im Kampf gegen all die Schrecken auf Callisto.

Skunk-Flinte

Die zweite Schusswaffe in Callisto Protocol ist versteckt und ihr müsst erst den entsprechenden Bauplan in Kapitel 3: Nachwirkungen finden. Beim Durchqueren des Kellers gelangt ihr an diese Stelle unweit vom SHU-Zugang D303:

Sammelt hier die Sicherung ein, mit der sich der Lift zur SHU aktivieren lässt, benutzt sie aber noch nicht dort. Geht zurück durch den vorherigen Bereich und ihr könnt dank der Sicherung ein Gittertor vor der Werkstatt D302 öffnen, wo ihr den Bauplan für die Flinte findet.

Mit ihrer höheren Mannstoppwirkung ist die Skunk-Flinte eine gute Ergänzung für das Waffenarsenal, auch wenn sie in ihrer Grundform (also ohne Upgrades) nur zwei Schuss durchladen kann.

Aufstandsflinte

Diese verbesserte Flinte erhaltet ihr automatisch im Laufe von Kapitel 5: Verloren. Spielt so weit, bis ihr in einer alten Garage auf Dani trefft und erst mal eine Weile gegen die Monster aushalten müsst.

Nachdem Ruhe eingekehrt ist, geht ihr nach oben zu Dani und sprecht mit ihr, um das nächste Ziel freizuschalten ("Erreiche den Kontrollraum"). Gleichzeitig drückt sie euch die Flinte in die Hand. Kein Bauplan nötig.

Automatikpistole

In Kapitel 6: Unten folgt ihr dem Verlauf bis zu dieser Stelle in einem engen Gang mit zwei dicht beieinander stehenden Monstern, zwischen denen ihr hindurch müsst:

Blendet das rechte Monster mit dem Licht der Waffe, damit es sich befreit. Wartet, bis es euch den Rücken zudreht, und meuchelt es leise von hinten. Dahinter findet ihr den Bauplan in einem Raum auf der rechten Seite, wo er auf dem Tisch liegt.

Sturmgewehr

Die letzte der fünf Waffen findet ihr in Kapitel 7: Kolonie. Folgt dem Verlauf bis in die Kolonie und zum Ziel "Finde die Aufzugschlüsselkarte". Nehmt die Leiter rechts vom Aufzug nach oben und ihr könnt mehrere Bereiche erkunden.

Der Bauplan für das Sturmgewehr liegt in einem kleinen Waschraum hinter dem Gemischtwarenladen (General Store) und ist eine super Vorbereitung für die anstehenden Kämpfe in diesem Abschnitt.

Damit haben wir alle Waffen in The Callisto Protocol gefunden und können sie an den REFORGE-3D-Druckern mit gefundenen Callisto-Credits aufrüsten.