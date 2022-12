Cyberpunk 2077: Nächstes Jahr kommt eine GOTY-Edition für PC, PS5 und Xbox Series

Wer Cyberpunk 2077 noch nicht gekauft hat, kann auch noch bis 2023 warten, denn dann kommt eine GOTY-Edition auf den Markt, die alle kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs enthält.

Last-Gen-Konsolen werden vermutlich ausgelassen

Da es die Erweiterung Phantom Liberty nur für PC, PlayStation 5 und Xbox Series geben wird, ist davon auszugehen, dass auch die Game-of-the-year-Edition für diese drei Plattformen erscheint.

Keine Sorge, auch meine Augenbrauen haben sich ein wenig nach oben bewegt, als ich das erste Mal von der GOTY-Edition erfahren habe. Immerhin hat der Titel von CD Projekt Red zum Release nicht gerade den Eindruck eines "Spiel des Jahres" erweckt. Wobei die Bezeichnung nicht ganz so exklusiv ist, wie sie vielleicht klingt und fairerweise muss man auch sagen, dass CD Projekt Red viel daran gesetzt hat, Cyberpunk 2077 wieder auf einen vertretbaren Stand zu bringen.

Laut Adam Kiciński sei das der "natürliche Lauf der Dinge", wie es die polnische Publikation Stockwatch zitiert. "So war es auch bei The Witcher, das nach den beiden Erweiterungen schließlich als Game of the Year-Edition veröffentlicht wurde und seitdem immer auf dem Markt ist. Das Gleiche ist auch in diesem Fall zu erwarten."

Nächstes Jahr erscheint dann die erste und letzte große Erweiterung Phantom Liberty, die euch in einen völlig neuen Bezirk von Night City eintauchen lässt. Danach widmet sich das Studio einer Fortsetzung des Cyberpunk-Abenteuers.