Diablo 4: An diesem Geräusch erkennt ihr, wenn der Schlächter in der Nähe ist

Dem Schlächter begegnet ihr in Diablo 4 nur aus Zufall. Und nicht ihr sucht ihn, nein, er findet euch und ihr könnt euch auf sein Erscheinen kaum vorbereiten. Zumal der fiese Gegner ein Näschen dafür zu haben scheint, wann ihr gerade besonders wenig Heiltränke besitzt. Ein YouTuber hat nun aber einen Trick gefunden, wie ihr dem Schlächter auf die Schliche kommt und ihn ein wenig früher bemerkt.

So hört ihr den Schlächter im Dungeon frühzeitig

Wenn ihr entweder Glück oder Pech hattet, seid ihr dem legendären Boss auf seinen Streifzügen irgendwo begegnet. Er kann euch in der offenen Welt überraschen oder in Dungeons. Immerhin gibt es eine Möglichkeit diesen enormen Boss mithilfe der Umgebung zu besiegen, falls eure Ressourcen anders nicht mehr ausreichen. Der Schlächter bleibt nämlich gerne in Türen hängen.

Auf diese Monstrosität vorbereitet zu sein, ist aber in jedem Fall von Vorteil. Das hat sich auch YouTuber GoinPostle2 gedacht und teilt seine Entdeckung mit seiner Community - und jetzt auch euch.

Es gibt laut ihm ein klares musikalisches Signal, dass den Schlächter ankündigt. Wenn ihr wisst, auf welches Geräusch ihr achten müsst und die Musik im Spiel eingeschaltet habt, könnt ihr es kaum überhören.

Die Musik wird dramatischer, sobald ihr einen neuen Raum in einem Dungeon betretet, so der YouTuber. Das bedeutet, dass der Schlächter sich dort in der Nähe befindet. Verlasst ihr diesen Raum wieder und wartet einige Sekunden, hört ihr wieder nur seichtere Hintergrundmusik.

Habt ihr diese Veränderung in der Musik schon einmal bemerkt?