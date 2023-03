Diablo 4 Beta: Laut Blizzard soll es dieses Wochenende deutlich besser laufen

Diablo 4 startete eher holprig in die Beta am vergangenen Wochenende. Nachdem Blizzard nun ein wenig am Spiel herumgeschraubt hat, soll nun der Weg für eine reibungslosere zweite Testphase geebnet sein.

Dieses Wochenende soll alles besser laufen

Vorbesteller durften bereits vom 17. bis zum 19. März 2023 den kleinen Zeh, oder ihren ganzen Fuß, in die Hölle halten. Leider kam es bei einigen Spielern zu stundenlangen Warteschlangen, Abstürzen oder es war ihnen unmöglich, sich mit ihren Freunden zu verbinden, um die Beta gemeinsam zu genießen.

Nächstes Wochenende sind die Tore in die Hölle dann für alle Interessierte offen. Vom 24. März bis zum 26. März soll es mit den neuen Verbesserungen diesmal deutlich besser laufen, sagt Franchise-Chef Rod Fergusson gegenüber NME.

"Das Wort Beta ist heutzutage irgendwie missverstanden worden und die Leute fangen an, Dinge als Beta zu bezeichnen, die eine Marketing-Beta sind, und es ist nur ein anderer Begriff für eine Demo", so Fergusson.

"Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Unsere Beta ist eigentlich das Testen unserer Technologie - besonders auf der Serverseite. Wir hatten am Freitag einen etwas holprigen Start."

"Als Spieler kann es manchmal etwas frustrierend sein, aber sie müssen erkennen, dass sie uns dabei helfen, die eigentliche Veröffentlichung des Spiels zu verbessern", sagt Fergusson. Nun sei die Beta aber für einen glatteren Start am kommenden Freitag vorbereitet.

"Wir haben über das Wochenende sechs Hotfixes veröffentlicht, wir haben Dutzende von Problemen gelöst und all diese Arbeit wird sich nächstes Wochenende auszahlen und dann den Weg für den Start ebnen."

Mal sehen, ob wir diesmal nicht mehr stundenlang Schlange stehen müssen, um in die Hölle zu fahren.