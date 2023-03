Diablo 4: Blizzard und Künstler Adam Miller bringen dämonische Kunst in eine echte Kirche.

Diablo 4 kommt demnächst und das zeigt sich nun auch in einer echten Kirche.

Die Decke einer säkularisierten Kathedrale in Frankreich wurde durch eine Kunstinstallation neu gestaltet. Besagte Installation ist Teil eines Projekts, bei dem der Künstler Adam Miller, Regisseur Henry Hobson, der aus Game of Thrones bekannte Schauspieler Charles Dance und Blizzard Entertainment zusammenarbeiten, um zentrale Bilder und Szenen aus Diablo 4 in einer gotischen Umgebung zum Leben zu erwecken.

Aus zahlreichen einzelnen Gemälden

Das fast 50 Meter hohe Kunstwerk besteht aus 20 einzelnen Gemälden, die die uralte Kathedralendecke und Kuppel bedecken, sowie einem gewaltigen Wandgemälde an der hinteren Kirchenwand.

"Es ist eine wunderbare Gelegenheit, in so einem Setting gegenständliche Malerei in so einem Umfang zu betreiben", erklärt Adam Miller. Um das zu bewerkstelligen, hat das Team Leinwandgemälde angefertigt, die sie dann in der Kathedrale angebracht haben, um die Atmosphäre der legendären Wandgemälde von Caravaggio oder Michelangelo nachzubilden.

Die Installation wird von einer filmischen Reise durch die Kathedrale abgerundet. Henry Hobson führte Regie und Charles Dance übernahm die Sprecherrolle. Der Film soll den Zuschauerinnwn und Zuschauern den Raum, die Kunst und die Konsequenzen des Kampfes näherbringen.

Und ihr könnt selbst Teil dieses Kunstwerks werden. Wer sich in diesem Monat in die offene Beta stürzt und teilnahmeberechtigt ist, kann als Diablo-Held im Kampf gegen die Mächte von Lilith verewigt werden. Zudem erhalten Gewinnerinnen und Gewinner ein Video davon, wie Adam sie zeichnet.

Die Teilnahmebedingungen dafür sind hier zu finden.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Die offene Beta findet vom 24. bis 26. März 2023 statt. Vorbestellerinnen und Vorbesteller können auch schon vom 17. bis 19. März 2023 die Beta spielen.