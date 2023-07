Diablo 4: Dieses legendäre Item ist mehr eine legendäre Enttäuschung.

Eigentlich sollte man sich doch über Drops von legendären Items freuen, oder? Auch in Diablo 4.

Bei diesem besonderen Item hier dürfte das aber vermutlich eher nicht der Fall gewesen sein. Man kann wohl nicht immer Glück haben.

Gesundheit, aber wenig

Reddit-User LavusVincere hat das Item Boneweave Helm of the Crowded Sage erhalten, aber dessen Besonderheit fällt nicht so besonders aus.

Das Item hat nämlich den Effekt, dass ihr euch um 0(!) Lebenspunkte pro Sekunde für jeden Feind um euch herum heilt, bis zu einem Maximum von acht pro Sekunde.

Angesichts der Null pro Feind dürfte es aber schwierig werden, dieses Maximum in irgendeiner Form zu erreichen.

"Stell dir vor, wenn du dich mit unendlich vielen Feinden umgibst, könntest du diese acht Lebenspunkte pro Sekunde erreichen", kommentiert ein anderer User.

Noch enttäuschender ist, dass LavusVincere von niemand anderem als dem Butcher erhalten hat. Was für eine schöne Belohnung für diesen besiegten Feind.

Es könnte damit zu tun haben, dass LavusVincere das Item auf einem niedrigen Level erhalten hat. Eigenen Angaben zufolge hatte er noch nicht Level 10 erreicht, bevor er es erhielt, wodurch es besonders schwach ausfiel. Dass der Effekt aber komplett nutzlos ist, ist dann aber doch überraschend.

