Diablo 4: Dungeons schnell verlassen – so müsst ihr nie wieder zum Ausgang laufen

"Dungeon verlassen" Funktion – so bequem kommt ihr zum Dungeon-Ausgang in Diablo 4

Die regulären Dungeons in Diablo 4 haben für gewöhnlich nur einen Eingang, der zugleich auch als ihr Ausgang fungiert – das ist nichts Neues und bereits aus den Vorgängern bekannt. Es war zugleich auch schon immer einer der größten Kritikpunkte an den Diablo-Spielen, denn wenn man sich stundenlang durch einen Dungeon mit mehreren Stufen gekämpft hat, musste man am Ende die gesamte Strecke wieder zurücklaufen. Da war es oftmals der schnellere Weg, sich zurück in die Stadt zu teleportieren und dann via Wegpunkt zu dem Ort zu reisen, der der Stelle, an der man zuvor in der Spielwelt aufgehört hatte, am nächsten war.

In Diablo 4 haben die Entwickler dieses Manko aber endlich mit der Funktion "Dungeon verlassen" beseitigt. Damit teleportiert ihr euch von jeder Stelle innerhalb eines Dungeons zurück zu dessen Eingang / Ausgang. Das Ganze funktioniert im Grunde genauso wie beim Stadtportal, nur dass es orangefarben statt Blau ist. Die Regeln sind aber dieselben: Das Wirken des Teleports dauert 3 Sekunden, es kann jederzeit im Dungeon gewirkt werden und jeglicher erlittene Schaden unterbricht den Vorgang. Natürlich könnt ihr euch mit dieser Funktion nur zum Ausgang des Dungeons teleportieren, in dem ihr euch gerade befindet. Ihr könnt euch damit nicht zu anderen Orten teleportieren (dafür gibt es das Stadtportal und die Wegpunkte).

Die "Dungeon Verlassen"-Funktion könnt ihr auf zwei verschiedenen Wegen aufrufen: Entweder über die Karte oder per entsprechenden Emote-Befehl:

Per Karte aus Dungeon teleportieren

Für PC-Spieler, die mit Maus und Tastatur arbeiten, ist der Weg über die Karte oftmals die schnellste Methode, um sich aus einem Dungeon zu teleportieren. Dazu öffnet ihr einfach nur die Map mit einem Tastendruck auf "M" bei PC (bei Standard-Tastenbelegung) und klickt auf das Eingangs-/Ausgangs-Symbol (die blaue Treppe mit dem Tor) beim Eingang des Dungeons.

Natürlich steht Konsolenspielern dieser Weg ebenfalls offen, wenn auch der Weg über das Aktionsrad schneller von der Hand geht. Öffnet die Map mit der Ansicht-Taste bei einem Xbox Controller oder durch Drücken des Touchpads bei einem PS4 Controller und schiebt das Fadenkreuz auf das Eingangs-/Ausgangs-Symbol (die blaue Treppe mit dem Tor) beim Eingang des Dungeons und bestätigt einmal.

Wenn ihr in Diablo 4 einen Dungeon verlassen wollt, müsst ihr nur die Karte öffnen und auf das Eingangs-Symbol klicken, schon teleportiert sich euer Held zum Eingang zurück.

Per Emote-Befehl Dungeon verlassen

Neben dem Weg über die Karte könnt ihr Dungeons auch über den "Dungeon verlassen"-Befehl im Aktionsrad verlassen. Der Befehl ist mittlerweile standardmäßig im Schnellauswahlrad, ihr müsst also nur das Aktionsrad mit der Taste "E" auf PC respektive "↑" auf dem D-Pad eures Controllers öffnen, den "Dungeon verlassen"-Befehl auf 11 Uhr wählen und bestätigen, schon teleportiert ihr euch zum Eingang.