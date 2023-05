Diablo 4: Online-Abo ist in Deutschland Pflicht zum Spielen - PC-Spieler sind im Vorteil.

Ihr braucht auf jeden Fall eine ständige Internetverbindung, um Diablo 4 spielen zu können. Aber da kommt noch mehr dazu.

Obendrein ist auch noch ein Online-Abo erforderlich, damit ihr euch durch Sanktuario schnetzeln könnt.

Ohne Abo kein Spielen möglich

Anscheinend geht Deutschland hier einen eigenen Weg, denn in einem Tweet hatte Blizzards Adam Fletcher zuletzt noch betont, dass man ohne Abo spielen könne, dieses aber für Features wie den Chat, Koop und PvP erforderlich sei.

Wie Blizzard nun gegenüber Gamepro bestätigte, ist in Deutschland ein PlayStation-Plus-Abo oder Xbox Live Gold (alternativ auch der Xbox Game Pass Ultimate) erforderlich, um Diablo 4 grundsätzlich erst spielen zu können.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Das gilt demnach auch dann, wenn ihr alleine die Kampagne spielen möchtet.

Wie gesagt, setzt Diablo 4 aufgrund des Aufbaus der Spielwelt bereits eine dauerhafte Internetverbindung heraus, hierzulande kommt noch die Online-Abo-Pflicht dazu. Das betrifft wohlgemerkt nur Spielerinnen und Spieler auf Xbox und PlayStation.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wer Diablo 4 auf PC spielt, hat dahingehend also einen Vorteil.

Was den Couch-Koop in Diablo 4 betrifft, so benötigt ihr zwar verschiedene Accounts für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insgesamt aber nur ein Online-Abo.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Wer die Deluxe Edition oder die Ultimate Edition kauft, kann es bereits ab dem 2. Juni 2023 spielen.