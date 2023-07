Diablo 4: Patch 1.0.4 bufft Höllenfluttruhen und behebt viele Bugs – die Patch Notes in Deutsch

Am Donnerstag, den 6. Juli 2023, haben die Blizzard Entwickler Patch 1.0.4 für Diablo 4 auf allen Plattformen veröffentlicht. Erwartet hier aber nicht zu viel (schon gar keine Buffs oder Nerfs bei den Klassen), denn nachdem bereits das große Patch für Diablo 4 Season 1 angekündigt wurde, fällt das Update 1.0.4 eher klein aus. Den Löwenanteil machen zahlreiche Bugfixes aus, doch es gibt auch ein paar interessante Anpassungen beim Gameplay.

Die wohl wichtigste Neuerung ist, dass Höllenfluttruhen nun einzigartige Gegenstände droppen können, was sie deutlich lohnenswerter macht. Ebenfalls erfreulich ist, dass Limit für die verschiedenen Handwerksmaterialien um den Faktor 10 erhöht und der Schaden der Bosse "Vhenard", "Brol" und "Cyhrach" verringert wurde. Was sich sonst noch mit Patch 1.0.4 getan hat, erfahrt ihr in den nachfolgenden Patch Notes.

Diablo 4: Patch 1.0.4 Inhalt: