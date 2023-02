Diablo 4 spielt ihr bald selbst: Wann kommen Early Access und Beta?

Im kommenden Monat könnt ihr Diablo 4 schon spielen!

Blizzard hat die Termine für die Open Beta und den Early Access von Diablo 4 bekannt gegeben.

Wann ihr Diablo 4 spielen könnt

Sowohl der Early Access als auch die Open Beta erstrecken sich jeweils über ein Wochenende.

Der Early Access findet vom 17. bis 19. März 2023 statt. Zugriff darauf haben exklusiv Spielerinnen und Spieler, die Diablo 4 vorbestellt haben.

Die Open Beta, die vom 24. bis 26. März 2023 läuft, ist wiederum für alle ohne Einschränkungen zugänglich.

Early Access und Beta sollen euch einen "tiefgehenden Einblick in den Anfang des Spiels ermöglichen", dazu gehören der Prolog und der gesamte erste Akt. Euer Charakter kann dabei maximal Level 25 erreichen.

Weitere Details möchte man am 28. Februar 2023 während eines Entwickler-Livestreams bekannt geben.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One. Auf all diesen Plattformen könnt ihr auch die Beta spielen.