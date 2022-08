Diablo 4: Wird nicht pay-to-win, betont Blizzard - Neue Details zu Seasons und Shop

Blizzard hat betont, dass ihr in Diablo 4 kein Geld dafür ausgeben könnt, euren Charakter zu stärken.

Im neuesten Quartalsupdate zum Spiel geht Game Director Joe Shely etwas näher auf die Live-Service-Elemente von Diablo 4 ein.

Auf in die neue Season

Wie ihr es etwa vom Vorgänger kennt, wird es Seasons geben. Für jede Season müsst ihr einen neuen Charakter erstellen.

"Wenn eine neue Saison beginnt, werden alle Charaktere der vorherigen Saison ins Ewige Reich befördert, in dem ihr weiter spielen, Stufen aufsteigen und Beute sammeln könnt", heißt es. "Um in der neuen Saison zu spielen, erstellt ihr einen neuen Charakter und erlebt die neuen saisonalen Features und Inhalte, während ihr neben anderen Spielern Stufen aufsteigt."

"Gemeinsam mit einer Obergrenze für Paragonpunkte in Diablo 4 stellen wir so sicher, dass eure Anstrengungen und euer Talent – gemessen an Geschicklichkeit und Strategie – bestimmen, wie mächtig euer Charakter wird. Außerdem können so auch Spieler teilnehmen, die die vorangegangene Saison verpasst haben. Die Saison ist so gestaltet, dass die Charaktermacht nur beim Spielen des Spiels erhöht werden kann, ihr könnt sie euch in Diablo 4 also nicht erkaufen."

Auch zum Saisonpass gibt es neue Informationen von Game Director Joe Piepiora.

"Die Saisonreise beschleunigt den Fortschritt im Saisonpass. Jeder Spielstil bringt euch im Saisonpass weiter, aber Min-Maxer können sich auf die Ziele der Saisonreise konzentrieren, um schneller weiterzukommen", schreibt er.

Der Saisonpass bietet sowohl kostenlose Belohnungen (kosmetische Objekte, Premiumwährung, und Boosts) sowie Belohnungen, die ihr nur auf der Premium-Stufe erhaltet (kosmetische Objekte und Premiumwährung).

"Im Shop sind Accessoires im Austausch für Premiumwährung erhältlich. Accessoires bieten Spielern noch mehr Möglichkeiten, das Aussehen ihrer Charaktere anzupassen. Im Shop gibt es keine Gegenstände, die einen direkten oder indirekten Vorteil im Spiel verschaffen. Auch wenn sie also wie mächtige Ausrüstungsstücke aussehen, haben sie keine Werte."

Der Shop soll optional und transparent sein, außerdem verspricht man: "Die bestaussehenden Accessoires gibt es nicht nur im Shop."

"Diablo 4 bietet schon bei seinem Start Hunderte Transmogrifikationen, die im Spiel freigeschaltet werden können, darunter Dutzende Rüstungssets in höchster Grafikqualität", sagt Piepiora. "Es gibt unglaubliche Gegenstände von einzigartiger und legendärer Qualität, die Spieler finden können, ohne je den Shop zu betreten. Der Shop bietet nur eine größere Auswahl, nicht aber grundsätzlich bessere Optionen."

Diablo 4 erscheint irgendwann 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.