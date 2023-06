Diablo 4: Tagebuch – Questlog per Hotkey öffnen & Symbole und Arten von Aufgaben

Das Tagebuch in Diablo 4 ist euer zentraler Anlaufpunkt für alle Arten von Quests, die des Weges kommen. Die Entwickler haben das Questlog im neuesten Ableger des Hack and Slay als ausklappbares Fenster der Karte hinzugefügt, was zwar die Übersicht verbessert, allerdings auch dazu führt, dass man die Aufgabenliste leicht übersehen kann. Falls ihr also auf der Suche nach dem Questlog seid oder wissen wollt, wie ihr das Tagebuch per Hotkey öffnen könnt, seid ihr auf dieser Seite richtig. Zudem erfahrt ihr, was die Symbole im Questlog und der Karte zu bedeuten haben und zu welcher Art von Aufgabe sie gehören.

Diablo 4 Tagebuch Inhalt: