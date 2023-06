Diablo 4: Tod durch Disconnect - So will Blizzard Hardcore-Charaktere schützen.

Was ist die Definition von ärgerlich oder frustrierend? Wenn ihr zum Beispiel mühsam einen Hardcore-Charakter in Diablo 4 hochlevelt und ihn aufgrund eines Disconnects verliert, weil er oder sie in der Zwischenzeit stirbt. Das hat echtes Rage-Quit-Potential.

Wenn das Spiel abstürzt oder eure Internetverbindung kurz Schluckauf hat, kann das in dem Fall ernsthafte Konsequenzen haben. In Zukunft sollt ihr euch darüber keine großen Gedanken machen müssen.

Was ändert sich?

Im ersten Diablo 4 Campfire Chat Stream sprachen Game Director Joe Shely und weitere Mitglieder des Entwicklerteams über dieses Thema.

Man bestätigte, dass man einerseits von einem Teleport-Bug wisse, der zu Toden von Hardcore-Charakteren führen kann. Andererseits gebe es einige Bugs, die dazu geführt haben, dass Hardcore-Charaktere starben, obwohl das nicht hätte passieren sollen.

"Wir untersuchen beide Fälle, und sobald wir die Ursachen gefunden haben, werden wir uns um die Behebung kümmern", verspricht Shely.

Bei Disconnects sieht das anders aus. Hier gibt es per se keinen Fix, weil das Problem irgendwo zwischen User und Server liegen kann. Allerdings soll eine andere Lösung her.

Die sieht so aus, dass das Spiel automatisch das Item "Scrolls of Escape" aktiviert, wenn es einen Disconnect feststellt.

Die Scrolls of Escape sind selten und ein Hardcore-exklusives Item, mit dem Spielerinnen und Spieler aus Situationen entkommen können, die normalerweise in ihrem Tod resultieren würden. Auch mitten in Bosskämpfen könnt ihr das einsetzen und euch so ins Dorf zurückteleportieren.

Der Plan ist also, den Scrolls of Escape eine Möglichkeit zur Erkennung eines Disconnects hinzuzufügen, um betroffene Spielerinnen und Spieler in Sicherheit zu bringen.

Aber: Laut Shely ist es "sehr komplex", Disconnects zu erkennen, hier und da könnte also etwas durchrutschen, zugleich bleibt das Item selten und wird verbraucht. Ihr könnt also nicht ständig in brenzligen Situationen eure Verbindung trennen und euch so in Sicherheit bringen. Letztlich sollte es aber dazu beitragen, die Zahl solcher Hardcore-Tode zu reduzieren.

Shely zufolge ist allerdings frühestens in Season 2 damit zu rechnen, also wahrscheinlich frühestens Mitte bis Ende Oktober 2023. Bei den erwähnten Bugs besteht das Ziel aber darin, sie früher zu beseitigen.