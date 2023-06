Diablo 4: Der beste Totenbeschwörer Level Build – Mit Minions zur Ein-Mann-Arme

Bei der Verteilung der Talentpunkte konzentriert man sich zuerst auf die wichtigsten Hauptfähigkeiten mit ein paar Verbesserungen und lässt an bestimmten Punkten erst einmal andere wichtige Fertigkeiten liegen, um sie erst später mitzunehmen. Außerdem werdet ihr mehrmals Fertigkeiten ändern und euren Minion Build im Buch der Toten anpassen. Erst am Schluss skillt ihr bestimmte Talente voll durch und schaltet passive Fähigkeiten frei, die den Build rund machen. Insgesamt könnt ihr 58 Talentpunkte ausgeben: 48 Punkte durch Stufenaufstieg und 10 Punkte durch Ansehen (Regionsfortschritte). Und so geht’s:

Diese aktive Fähigkeiten nutzt ihr beim Dunkelheit Diener Totenbeschwörer

Der Diener-Totenbeschwörer in Diablo 4 erinnert stark an den Minion-Build des Necros aus Diablo 2 und verlässt sich – wie der Name schon sagt – maßgeblich auf seine Diener. Dementsprechend fließen viele Talentpunkte in die Stärkung der Skelette und des Golems, aber auch der Totenbeschwörer selbst kann ausgezeichnet austeilen, insbesondere wenn es um viel und großflächigen AOE-Schaden geht (AOE = Area of Effekt = Flächenschaden).

Der Dunklen Diener-Totenbeschwörer nutzt zwei Herbeirufungsfähigkeiten für Skelette und Golem, eine Basisfertigkeit als Essenz-Generator, eine Kernfähigkeit als Essenzverbraucher (Spender) sowie zwei Leichenfertigkeiten & Makabre Fertigkeiten für hohen Flächenschaden und Gegnerkontrolle. Der Rest der besteht nur aus passiven Fertigkeiten, die den Schaden der Zauber und Diener erhöhen, dringend benötigte Bewegungsgeschwindigkeit liefern und noch mehr Gegnerkontrolle ermöglichen.:

Basisfertigkeit: Knochensplitter später Blutige Ernte

Zu Beginn ist Knochensplitter der beste Essenz-Erzeuger. Zudem kann er aus sicherer Entfernung gewirkt werden, während die Skelette die Gegner beschäftigen. Durch Verbesserung und Modifikation erhöht sich der Schaden, die Essenz-Generierung und ihr belegt Ziele mit dem nützlichen "Verwundbar"-Debuff, der ihren erlittenen Schaden weiter erhöht (besonders gegen Elite-Gegner und Bosse effektiv).

Etwas später wird zu Blutige Ernte gewechselt, um Synergien mit Schattenschaden-Buffs einzugehen und mehr Leichen für Leichenexplosion und Leichenranken zu generieren. Letztere helfen dabei, Gegner zusammenzuziehen, was wiederum die Effektivität der Sense stark erhöht (alles greift ineinander).

Kernfertigkeit: Schnitter

Schnitter ist ein für Diablo recht unorthodoxer Fernkampf-Nahkampf-Zauber, der mehrere gestaffelte Attacken ausführt. Das funktioniert so: Beim Wirken erzeugt ihr einen Geist mit großer Sense, der vom Totenbeschwörer aus zum anvisierten Gegner oder Ort stürmt und dabei etwas Schaden verursacht. Am Zielort angekommen, schlägt der Geist einmal um sich und verursacht großen Flächenschaden, anschließend dreht er um und kehrt zum Totenbeschwörer zurück (unterwegs kann er Gegnern leichten Schaden zufügen) und schlägt dort noch einmal um sich.

Dieser mehrstufige Angriff bietet sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und ein sehr hohes Schadenspotenzial, insbesondere, wenn sich viele Gegner auf kleinem Raum drängen. Zu beachten gibt es dabei nur, wie schnell ihr angreifen könnt (Feinde können weglaufen, bevor der Geist den Zielort erreicht), und wie viel Essenz ihr habt. Kurzum: Es ist euer wichtigster und bester Schadenszauber und perfekt für einzelne Ziele sowie für viele Gegner auf kleiner Fläche.

Leichenfertigkeiten & Makabre Fertigkeiten: Leichenexplosion

Leichenexplosion ist "die" ikonische Totenbeschwörer-Fähigkeit im Diablo-Universum schlechthin! Die Leichenexplosion ist auch nach den Beta-Nerfs noch eine sehr starke Fähigkeit, um hohen Flächenschaden auszuteilen. Vor allem deshalb, weil ihr dafür keine Essenz opfern müsst, sondern nur die Leichen eurer Gegner – und davon gibt es, Bosskämpfe mal ausgenommen, mehr als genug. So gesehen ist der Schaden von Leichenexplosion mehr oder weniger gratis.

In diesem Build kommt die "Verpestete Leichenexplosion" zum Einsatz, wodurch Leichen nicht einmalig für physischen Schaden platzen, sondern eine Miasma-Pfütze erzeugen, die ein paar Sekunden liegenbleibt und allen darinstehenden Gegnern Schaden zufügt. Hauptgrund dafür ist das gewaltige Schadenspotenzial, das sich zusammen "Schattenseuche" und dem "Aspekt: Verpesteter" ergibt (6 Sek. lang [50 - 120]% mehr Schaden, nachdem die zentrale passive Fertigkeit Schattenseuche Gegnern 10-mal Schaden zugefügt hat).

Leichenfertigkeiten & Makabre Fertigkeiten: Leichenranken

Die Leichenranken gehören zu den besten Kontrollfähigkeiten in Diablo 4. Ihr benötigt für ihren Einsatz eine Leiche (die aber nicht verbraucht wird), aus der Ranken wachsen, die Gegner in der Nähe zu sich ziehen, sie 3 Sek. betäuben, Schaden zufügen und - mit Verbesserungen - auch verlangsamen und verwundbar machen. Das ist nicht nur bei Elite-Gegnern oder Bossen sehr nützlich, es hilft euch auch dabei, viele Gegner an einem Ort zu binden, was die Effektivität von Schnitter und Blutige Ernte in ganz neue Dimensionen katapultiert.

Herbeirufungsfertigkeit: Skelett erwecken

Die Herbeirufungsfähigkeit "Skelett erwecken" vereint mehrere Funktionen. Um sie zu benutzen, müsst ihr eine Leiche eines Gegners anvisieren und dann die Fähigkeit aktivieren. Anfangs könnt ihr nur Skelettkrieger erwecken, später aber auch Skelettmagier sowie kurzzeitig einen Skelettpriester zum Buffen und Heilen – und das alles mit einer Taste! Das funktioniert so:

Mit "Skelett erwecken" werden zunächst nur Skelettkrieger erweckt, bis ihr die maximale Anzahl an Kriegern erreicht habt. Setzt ihr die Fähigkeit weiter ein, werden Skelettmagier erweckt, bis die maximale Anzahl an Magiern erreicht wurde. Habt ihr die maximale Anzahl an Kriegern und Magiern erweckt, beschwört ihr mit jedem weiteren Einsatz der Fertigkeit einen Skelettpriester, der fünf Sekunden lang eure Diener bufft (20 % mehr Schaden) und sie um 10 % ihres maximalen Lebens heilt.

Die Diener sind so etwas wie das Schweizer Taschenmesser des Totenbeschwörers. Sie teilen guten Schaden aus, tanken Gegner und Bosse, verteilen Debuffs und ermöglichen es dem Totenbeschwörer, weitestgehend ungestört seine Arbeit zu verrichten. Auch im Gruppenspiel ist die Ablenkung der Diener sehr hilfreich, um Mitspielern eine kurze Verschnaufpause zu ermöglichen.

Herbeirufungsfertigkeit: Golem

Im Gegensatz zu den Skeletten müsst ihr den Golem nicht aktiv herbeirufen, denn das passiert automatisch, wenn ihr die Fähigkeit in der Leiste habt. Sollte euer Golem das Zeitliche segnen, wird er automatisch nach 20 Sekunden wiederbelebt. Wie in Diablo 2 könnt ihr auch in Diablo 4 nur einen Golem an eure Seite haben, doch der hat es in sich, denn ihr könnt ihn durch seinen aktivierbaren Angriff gezielt auf bestimmte Gegner hetzen, was vor allem bei Elite-Monstern und Bossen hilfreich ist.

Anfangs kommt der Knochen-Golem zum Einsatz, um mehr Leichen für die anderen Fähigkeiten zu generieren, später wird aber zum Blut-Golem gewechselt, um den Schaden gegen starke Gegner zu maximieren.

