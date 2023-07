Diablo 4: Buch der Toten – Alles über die Klassen-Mechanik des Totenbeschwörers

Buch der Toten und Golem freischalten (Ruf der Unterwelt) Entgegen den anderen Klassen in Diablo 4, steht dem Totenbeschwörer seine einzigartige Klassen-Mechanik, das Buch der Toten, bereits von Anfang an zur Verfügung, denn daraus entspringt die Fähigkeit "Skelett erwecken", die ihr von der ersten Spielminute an nutzen könnt. Wirklichen Zugriff bekommt ihr erst mit Stufe 5. Ihr könnt das Buch der Toten öffnen, indem ihr im Charakterbildschirm den Reiter "Buch der Toten" am oberen Fensterrand auswählt (oder Umschalttaste + C drückt). Zunächst stehen euch nur Skelettkrieger als Plänkler zur Verfügung, doch alle drei bis vier Level schaltet ihr weitere Typen von Skelettkriegern und ihre zugehörigen Spezialisierungen frei oder könnt sie im Tausch für dauerhafte passive Buffs opfern. Etwas später im Spiel (mit Stufe 15) kommen die Skelettmagier hinzu und mit Stufe 25 könnt ihr die Fertigkeit freischalten, "Golems" zu erwecken und sie zu weiter zu spezialisieren oder zu opfern. Quest "Totenbeschwörer: Ruf der Unterwelt" absolvieren und Golem freischalten – so geht’s Sowie ihr mit eurem Totenbeschwörer Stufe 25 erreicht, flattert automatisch die Vorrangige Quest "Totenbeschwörer: Ruf der Unterwelt" in euer Tagebuch. Selbige solltet ihr so schnell wie möglich abschließen, um das Beschwören eines Golems zu erlernen. Die Quest dauert nur ein paar Minuten und läuft so ab: Ihr sollt euch zunächst zum "Schrein von Rathma" begeben, um dort zu beten. Den Schrein findet ihr im Nordwesten des Sarkovapasses in den zersplitterten Gipfeln, direkt nordwestlich der Stadt "Menestad", die nordwestlich von Kyovashad liegt. Vorsicht: Dort treiben sich zahlreiche Wargs, Streifer, Volkodlaks, Sturmwargs und ähnliche Wolfsmonster herum.

Habt ihr den Schrein von Rathma erreicht, interagiert mit ihm, um den Geist von Maltorius herbeizurufen (dauert ein paar Sekunden). Selbiger erzählt von Rathmas Lehren des Todes, die zur hohen Kunst der Golem-Erschaffung führte. Maltorius will euch diese Kunst beibringen, wofür ihr 12x Ungebrochener Knochen sammeln sollt. Nach eurem Gespräch wird die Umgebung um den Altar und die dort vorkommenden Knochenkrieger auf der Karte markiert. Hackt die Skelette so lange um, bis ihr die zwölf "Ungebrochener Knochen" beisammen habt, was nicht allzu lange dauert.

Im zweiten Schritt sollt ihr die "Höhle mit dem abscheulichen Artefakt finden" und betreten. Ein Blick auf die Karte verrät: Sie liegt ein Stück südlich von Rathmas Schrein (am östlichen Rand der "Fahlen Lichtung", der westlichsten Region in den Zersplitterten Gipfeln).

Bei der Höhle (Bitterhöhle) handelt sich um einen Keller, ihr müsst also nur den kurzen Weg bis zum Hauptraum laufen, in dessen Mitte das Seelengefäß steht, das ihr öffnen sollt.

Sobald ihr mit dem Seelengefäß interagiert, spawnen nacheinander drei Wellen von Rachsüchtigen Geistern und am Ende ein Geisterhafter Tyann Elite, die ihr alle besiegen müsst, um das Seelengefäß zu füllen (sollte kein Problem sein).

Ist das Seelengefäß vollständig gefüllt, taucht Maltorius wieder auf. Sprecht mit ihm und nach einer kurzen Zauberformel ist die Quest abgeschlossen und ihr habt die "neue Beschwörung: Golems" erlernt. Die Totenbeschwörer-Quest "Ruf der Unterwelt" zum Freischalten des Golems hat nur ein paar einfache Schritte und ist schnell erledigt. Zurück zum Diablo 4: Buch der Toten Inhaltsverzeichnis

Skelettkrieger – Plänkler, Verteidiger und Schnitter und ihre Boni Die Skelettkrieger stehen euch von Beginn an zur Verfügung - zunähst nur als Plänkler, später auch als Verteidiger oder Schnitter. Jeder dieser Skelettkrieger-Typen hat eigene Vor- und Nachteile und bringt stets zwei verschiedene Aufwertungen mit oder kann für einen spezifischen passiven Buff geopfert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, was die Skelettkrieger zu bieten haben. Plänkler Plänkler sind Schwerttragende Skelettdiener, die 30 % mehr Schaden verursachen, aber 15 % weniger Leben haben. Sie können bereits mit Level 1 beschworen werden, allerdings ist eine Aufwertung erst ab Stufe 5 möglich. Verfügbare Plänkler Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Ihr könnt einen zusätzlichen Plänkerkrieger auferstehen lassen. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, ist der nächste Angriff eurer Plänkerkrieger ein kritischer Treffer und verursacht 50 %[x] zusätzlichen kritischen Trefferschaden. Dieser Effekt kann nur einmal alle 3 Sek. auftreten. Opfer: Eure kritische Trefferchance erhöht sich um 5 %[+], aber ihr könnt keine Skelettkrieger mehr auferstehen lassen. Verteidiger Verteidiger stehen euch ab Level 8 zur Verfügung. Es sind widerstandsfähige Schildträger mit 15 % mehr Leben. Mögliche Verteidiger Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Alle 6 Sek. heben eure Skelettverteidiger die nächste Instanz von direktem Schaden, die sie erleiden würden, auf. Erhöht die Menge an Dornen, die Verteidigerkrieger von euch erhalten, von 30 % auf 40 %. Opfer: Ihr erhaltet 15 % nichtphysischen Widerstand, aber ihr könnt keine Skelettkrieger mehr auferstehen lassen. Schnitter Schnitter werden mit Level 15 freigeschaltet. Sie schwingen eine mächtige Sense, die über einen aufladbaren Spezialangriff verfügt, der alle 10 Sek. schweren Schaden verursacht. Mögliche Schnitter Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Wenn Schnitter Gegner angreifen, die verlangsamt, bewegungsunfähig, betäubt oder verwundbar sind, verringert sich die Abklingzeit ihres mächtigen aufladbaren Angriffs um 2 Sek. Schnitter verfügen über eine Chance von 15 %, das Fleisch von den Knochen ihrer Gegner zu schälen, wodurch eine Leiche entsteht. Opfer: Ihr verursacht 15 %[x] mehr Schattenschaden, könnt aber keine Skelettkrieger mehr auferstehen lassen. Zurück zum Diablo 4: Buch der Toten Inhaltsverzeichnis

Skelettmagier – Schatten, Kälte oder Knochen und ihre Effekte Erreicht ihr Stufe 15, könnt ihr zusätzlich zu den Skelettkriegern auch noch Skelettmagier erwecken. Auch hier stehen euch zunächst nur Schattenmagier zur Verfügung, doch später kommen Kälte- und Knochenmagier als mögliche Ausrichtungen hinzu. Jeder dieser Skelettmagier-Typen hat seine Stärken und Schwächen und bringt stets zwei verschiedene Aufwertungen mit oder kann für einen spezifischen passiven Buff geopfert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, was die Skelettmagier zu bieten haben. Schattenmagier Schattenmagier könnt ihr ab Level 15 erwecken. Sie beherrschen Kräfte aus dem Jenseits, die moderaten Schattenschaden verursachen. Mögliche Schattenmagier Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Angriffe eurer Schattenmagier verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 2 Sek. lang zu betäuben. Dieser Effekt kann denselben Gegner nicht mehr als einmal alle 5 Sek. betreffen. Schattenmagier schießen bei jedem 5. Angriff zusätzlich einen Schattenblitz ab. Opfer: Eure maximale Essenz erhöht sich um 15, aber ihr könnt keine Skelettmagier mehr auferstehen lassen. Kältemagier Kältemagier stehen ab Stufe 18 zur Verfügung. Die Angriffe von Kältemagiern unterkühlen Gegner und frieren sie schließlich ein. Mögliche Kältemagier Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Jedes Mal, wenn Kältemagier Gegnern mit ihrem Primärangriff Schaden zufügen, erhaltet ihr 2 Essenz. Gegner, die durch den Primärangriff eurer Kältemagier eingefroren werden oder im eingefrorenen Zustand Schaden erleiden, werden 4 Sek. lang verwundbar. Opfer: Ihr fügt verwundbaren Gegnern 15 %[x] mehr Schaden zu, könnt aber keine Skelettmagier mehr auferstehen lassen. Knochenmagier Knochenmagier könnt ihr ab Stufe 22 beschwören. Sie nutzen ihre eigenen Körper als Projektile, die auf Kosten ihres eigenen Lebens schweren Schaden verursachen. Mögliche Knochenmagier Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Reduziert die Lebenskosten der Angriffe eurer Knochenmagier von 15 % auf 10 %. Nachdem sie 5 Sek. lang am Leben waren, verursachen Knochenmagier 40 %[x] mehr Schaden. Jedes Mal, wenn ein Knochenmagier durch seinen eigenen Angriff stirbt, hinterlässt er eine Leiche und verleiht euch Stählung in Höhe von 11 % eures Basislebens. Opfer: Euer Überwältigungsschaden erhöht sich um 40 %[x], aber ihr könnt keine Skelettmagier mehr auferstehen lassen. Zurück zum Diablo 4: Buch der Toten Inhaltsverzeichnis

Knochengolem, Blutgolem und Eisengolem und ihre Spezialisierungen Erreicht ihr Stufe 25 und schließt die Totenbeschwörer-Quest "Ruf der Unterwelt" ab, könnt ihr einen spezifischen Golem erwecken. Zunächst könnt ihr nur den Knochengolem beschwören, später stehen euch auch Blutgolem und Eisengolem zur Option. Jeder dieser Golem-Typen erfüllt einen bestimmten Zweck und bringt stets zwei verschiedene Aufwertungen mit oder kann für einen spezifischen passiven Buff geopfert werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, was die Golems zu bieten haben. Knochengolem Der Knochengolem steht euch ab Stufe 25 zur Verfügung. Es ist ein grauenvoller Beschützer, der Gegner verspottet und sie dazu zwingt, den Golem anzugreifen. Mögliche Knochengolem Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Jedes Mal, wenn euer Knochengolem bis zu 20 % seines maximalen Lebens als Schaden erleidet, wirft er eine Leiche ab. Das maximale Leben eures Knochengolems erhöht sich um 10 % und die Anzahl der Dornen, die er von euch erhält, erhöhen sich von 30 % auf 50 %. Opfer: Ihr erhaltet 10 %[+] höhere Angriffsgeschschwindigkeit, aber könnt keinen Golem mehr beschwören. Blutgolem Den Blutgolem könnt ihr ab Stufe 28 rufen. Er entzieht Gegnern in der Nähe Leben, um sich selbst zu heilen und zu stärken. Mögliche Blutgolem Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Euer Blutgolem absorbiert 15 % des Schadens, den ihr erleiden würdet. Wenn ihr gesund seid, erhält euer Blutgolem 25 % Schadensreduktion und verursacht 50 %[x] mehr Schaden. Opfer: Euer maximales Leben ist um 10 %[x] erhöht, aber ihr könnt keinen Golem mehr herbeirufen. Eisengolem Der Eisengolem kann ab Level 32 beschworen werden. Es ist ein Amalgam aus Stahl, das auf den Boden schlägt und Gegner betäubt. Mögliche Eisengolem Aufwertungen (wählt 1 von 3 Optionen): Jeder 5. Angriff eures Eisengolems erzeugt eine Schockwelle, die dem Primärgegner und den Gegnern hinter ihm 40 % Schaden zufügt. Der Schmetterangriff eures Eisengolems macht Gegner außerdem 3 Sek. lang verwundbar. Opfer: Ihr verursacht 30 %[x] mehr kritischen Trefferschaden, aber könnt keinen Golem mehr herbeirufen. Zurück zum Diablo 4: Buch der Toten Inhaltsverzeichnis

Buch der Toten zuweisen und zurücksetzen: So könnt ihr Skelette erwecken und Golem beschwören Das Buch der Toten machen den Totenbeschwörer zur bislang einzigen Diener-Klasse (Pet-Klasse) in Diablo 4 – die Tiergeister des Druiden oder Beschwörungen des Zauberers zählen nicht als Diener –, denn daraus entspringen die Beschwörungsfertigkeiten "Skelett erwecken" und "Golem" sowie die passiven Boni, wenn ihr eure Diener opfert. Diener erhalten 30 % der meisten Werte des Totenbeschwörers als Basiswert, können durch Attribute und Aspekte auf der Ausrüstung des Totenbeschwörers stark gestärkt werden und lassen sich auch bis zu einem gewissen Grad befehligen. Das ist aber nur möglich, wenn ihr die beiden Beschwörungsfertigkeiten auch eurer Zauberleiste zugewiesen habt. Buch der Toten Skills zurücksetzen und neu zuweisen Falls ihr mit dem Buch der Toten etwas herumexperimentiert und eure Diener opfert, fliegen die entsprechenden Beschwörungsfertigkeiten "Skelett erwecken" und / oder "Golem" automatisch aus eurer Zauberleiste raus. Sie kehren jedoch nicht automatisch in die Leiste zurück, wenn ihr eure Diener wieder verwenden wollt. Stattdessen müsst ihre eure Buch-der-Toten-Skills neu zuweisen – also manuell in die Leiste ziehen. Dafür müsst ihr als Erstes müsst noch aktive Opfer-Boni zurücksetzen, sonst sind die Herbeirufungsfertigkeiten gesperrt. Öffnet also das Buch der Toten und wählt bei den entsprechenden Dienern eine Spezialisierung und Aufwertung, statt des Opferbonus. Nun könnt ihr eure Herbeirufungsfertigkeiten neu zuweisen. Das geht so: Bei Maus und Tastatur: Drückt den Hotkey "S", um die Zauberauswahl für die Fertigkeiten-Leiste aufzurufen. Am unteren Rand des Fensters seht ihr die beiden Beschwörungsfertigkeiten. Klickt und zieht die entsprechende Fähigkeit in eure Zauberleiste und schon habt ihr den Skill neu zugewiesen. Wenn ihr in Diablo 4 auf dem PC einen Beschwörungszauber aus dem Buch der Toten zuweisen wollt, müsst ihr im Fertigkeitszuweisungsfenster nur den Skill per Drag & Drop in eure Zauberleiste ziehen.

Bei Controller: Öffnet euer Charakterfenster und wechselt mit den Schultertasten zum Reiter "Fähigkeiten", wo ihr den "Fertigkeitsbaum" auswählt (nicht Paragon-Baum), falls nicht bereits geschehen. Drückt nun L3 (linker Stick) und die Zauberauswahl für die Fertigkeiten-Leiste wird geöffnet. Nun könnt ihr mit dem D-Pad oder Stick zu den Beschwörungsfertigkeiten navigieren, sie auswählen und ihnen einen Platz in der Zauberleiste zuweisen. Spielt ihr Diablo 4 mit Controller, mässt ihr den Umweg über das Charakterfenster gehen, um Skills aus dem Buch der Toten eurer Zauberleiste zuweisen zu können. So funktioniert das Skelettkrieger und Skelettmagier erwecken "Skelett erwecken" ist eure Herbeirufungsfähigkeit für alle knochigen Diener, wobei hier zahlreiche Funktionen in einem einzigen Button vereint werden. Um ein Skelett zu rufen, müsst ihr nur eine Leiche eines Gegners anvisieren und die Fähigkeit aktivieren. Anfangs könnt ihr nur Skelettkrieger erwecken, später aber auch Skelettmagier sowie kurzzeitig einen Skelettpriester zum Buffen und Heilen all eurer Diener! Das funktioniert so: Mit "Skelett erwecken" werden zunächst nur Skelettkrieger erweckt, bis ihr die maximale Anzahl an Kriegern erreicht habt (selbige variiert durch Talente und Ausrüstung). Setzt ihr die Fähigkeit weiter ein, werden Skelettmagier erweckt, bis die maximale Anzahl an Magiern erreicht wurde. Habt ihr die maximale Anzahl an Kriegern und Magiern erweckt, ruft ihr mit jedem weiteren Einsatz von "Skelett erwecken" einen Skelettpriester herbei, der eure Diener fünf Sekunden lang bufft (20 % mehr Schaden) und sie um 10 % ihres maximalen Lebens heilt. So könnt ihr eurem Golem herbeirufen Im Gegensatz zu den Skeletten müsst ihr euren Golem nicht selbst herbeirufen, denn das passiert automatisch, wenn ihr die Fähigkeit in eure Zauberleiste gezogen habt. Sollte euer Golem einmal das Zeitliche segnen, wird er automatisch nach 20 Sekunden wiederbelebt. Wie in Diablo 2 könnt ihr auch in Diablo 4 nur einen einzigen Golem beschwören, der dafür aber viel Schaden einsteckt und austeilt. Da die Herbeirufung des Golems passiv funktioniert, fragt ihr euch vielleicht, wofür der Button in der Zauberleiste gut ist: Der ist für die Spezialattacke des Golems zuständig! Egal, ob Blut-Golem, Knochen-Golem oder Eisen-Golem, jeder Golem hat eine Spezialfertigkeit, die ihr per Tastendruck aktivieren könnt (sofern keine Abklingzeit läuft). Zurück zum Diablo 4: Buch der Toten Inhaltsverzeichnis