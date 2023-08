Diablo 4: Überwältigen erklärt – so funktioniert Überwältigungsschaden

Überwältigungsschaden wird euch in Diablo 4 in TÜRKIS dargestellt. Solltet ihr jedoch mit einem überwältigenden Angriff kritisch treffen, wird der Schaden dagegen orangefarben (kritische Treffer sind in der Anzeigerangordnung höher gestellt).

In Diablo 4 gibt es viele verschiedene Arten von Schaden und Überwältigungsschaden ist eine davon – genau genommen sogar die Neueste, denn sie wurde erst mit Diablo 4 in den Kanon eingeführt.

Überwältigungsschaden in Diablo 4 berechnen

Im Gegensatz zum kritischen Schaden ist Überwältigen kein Schadensmultiplikator, der mit dem normalen Schaden multipliziert wird, sondern eine bestimmte Summe an zusätzlichen Schaden, die zum normalen Schaden addiert wird.

Die Menge an Überwältigungsschaden, die einem Treffer (kritisch oder nicht) hinzugefügt wird, hängt von der Summe eures aktuellen Lebens und euer Stählung ab und wird anschließend mit dem Überwältigungsschaden-Bonus multipliziert – also der Summe der Boni, die ihr von Edelsteinen, Affixen, Fertigkeiten und so weiter erhaltet (der Wert, der im "Werte & Materialien"-Bildschirm bei "Überwältigungsschaden" steht). Die Rechnung sieht so aus:

Überwältigungsschaden = (Leben + Stählung) * Überwältigungsschaden-Bonus

Ein Beispiel: Euer Druide hat 1.000 maximale Lebenspunkte und zum Zeitpunkt des Angriffs 500 Punkte Stählung. Außerdem hat seine Waffe "+50 % Überwältigungsschaden" und zwei Sockel mit königlichen Rubinen bestückt, die jeweils "+24 % Überwältigungsschaden" gewährend. Als Dezimalrechnung sieht das so aus:

(1.000 Leben + 500 Stählung) * (1,5 Basis + 0,5 Waffe + 0,24 Rubin 1 + 0,24 Rubin 2) = 3.720 Überwältigungsschaden

Die 3.720 Punkte Überwältigungsschaden werden auf den Schaden, den die Attacke verursacht, hinzugezählt. Wenn der Druide also den Gegner mit einem normalen Angriff für 5.000 Punkte Schaden trifft, der überwältigt, erleidet der Gegner insgesamt 8.720 Punkte Schaden. Bei einem kritischen Treffer, der überwältigt, wird nur der normale Schaden des Angriffs mit dem kritischen Trefferschaden-Wert multipliziert und dann der Überwältigungsschaden obendrauf gerechnet.

Diese Berechnung wird für jeden einzelnen Gegner und jeden Angriff vollzogen, auch wenn ihr ein Flächenangriff ausführt, der mehrere Feinde auf einmal trifft. Bei einem garantierten überwältigenden Angriff ist natürlich klar, dass jeder Gegner Überwältigungsschaden erleidet, doch ist die Chance unter 100 %, werdet ihr bei manchen Gegnern türkisfarbene Schadenszahlen sehen und bei anderen nicht.