Diablo 4: Der beste Druide Level Build – der Pulverisieren-Bär im Porzellanladen

Spielprinzip, Stärken und Schwächen des Pulverisieren Druiden Level Build Der Pulverisieren Druide ist zunächst ein reiner Nahkampf-Build, bei dem es das primäre Ziel ist, die Werbärgestalt rund um die Uhr aufrechtzuerhalten, um von den sehr starken offensiven und defensiven Buffs zu profitieren, die die Bären-Gestalt sowie zahlreiche passive Fähigkeiten / Synergien gewähren. Dafür kommen verschiedene Fähigkeiten zum Einsatz, die die Verwandlung zum Werbär einleiten oder aufrechterhalten, wenn der Druide bereits in Bärform ist. Mit den richtigen Aspekten kann der Pulverisieren Druide später auch auf mittlerer Reichweite agieren. Als Nahkämpfer muss der Pulverisieren Druide immer die Nähe des Gegners suchen, wobei ihm vor allem die Fähigkeit "Trampeln" hilft, die ihn zu seinen Gegnern stürmen lässt. Hierbei gilt es, die Gegner immer so anzustürmen, dass die namensgebende Fähigkeit "Pulverisieren" möglichst alle Monster trifft. Pulverisieren ist die wichtigste, weil stärkste Schadensfähigkeit des Druiden, die durch viele Fertigkeiten verstärkt wird, allerdings auch viel Geisteskraft verbraucht. Um selbige zu generieren, werden die Gegner mit "Anfallen" vermöbelt und die Ressourcen-Generierung durch zahlreiche passiven Fähigkeiten aufpoliert. Neben der Werbärgestalt, die bereits für sich eine sehr starke Verteidigung darstellt, steht dem Druiden mit dem Irdenen Bollwerk auch noch eine weitere starke Verteidigungsfähigkeit zur Verfügung, die vor allem bei vielen starken Gegnern, Elite-Monstern und Bossen das Überleben absichert. Zur Unterstützung hat der Druide außerdem noch die Griftranke als Begleiter an seiner Seite und sollte besonders viel Schaden / Verteidigung gefragt sein, verwandelt sich der Druide mit Grizzlyzorn in einen "Todeswerbär" und haut alles kurz und klein. Stärken Spielstil sehr einfach zu verstehen

Extrem starke Verteidigung (durch Stählung und Fähigkeiten)

Nahezu immer "unaufhaltsam"

Hoher Flächenschaden gegen viele Ziele

Viel "überwältigen" Schaden Schwächen Geringe Mobilität

Kleiner Effektbereich für die sehr starken Angriffe

Nahkampf (muss sich viel bewegen und positionieren)

Vergleichsweise schwacher Einzelzielschaden Zurück zum Diablo 4: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis

Skillung für Pulverisieren Druide Level Build - in welcher Reihenfolge ihr die Talente auswählt Für den fertigen Pulverisieren Druide Level Build benötigt ihr alle 58 Talentpunkte, die ihr durch den Stufenaufstieg (48 Punkte) und Ansehen / Regionsfortschritte (10 Punkte) verdienen könnt. Das Grundgerüst mit den wichtigsten Hauptfähigkeiten und Verbesserungen steht bereits ab etwa Stufe 30, danach geht es nur noch ums Polieren von Schaden, Verteidigung, Ressourcengewinnung und Utilty. Wie üblich verläuft die Talentauswahl während des Level-Prozesses nicht so linear, wie der fertige Builds am Ende aussieht. Ihr werdet unterwegs einige Talente auslassen und erst später mitnehmen oder bestehende Fähigkeiten gegen andere Fertigkeiten tauschen, die effektiver geworden sind. Wie und in welcher Reihenfolge ihr eure Fertigkeiten wählt, wirkt sich ganz entscheidend darauf aus, wie leicht oder schwer euch der Stufenaufstieg fällt. Geht daher folgendermaßen vor: Talent-

punkt Fertigkeit (Rang)

[Fähigkeitengruppe] Beschreibung 1 / 58 Sturmschlag (1/5)

[Basisfertigkeiten] Sturmschlag liefer zuverlässig Geisteskraft und gewährt starke Schadensreduktion(-25 % Schaden für 3 Sek.). 2 / 58 Verbesserter Sturmschlag

[Basisfertigkeiten] Nützliche Gegnerkontrolle, insbesondere bei stärkeren Zielen (Elite / Bosse). 3 / 58 Pulverisieren (1/5)

[Kernfertigkeiten] Die namengebende Fähigkeit dieses Builds und euer Hauptangriff. Die Geisteskraft-Kosten sind hoch, doch dafür fügt ihr dem Ziel und allen Gegnern in dessen Nähe massiven Schaden zu. 4 / 58 Verbessertes Pulverisieren

[Kernfertigkeiten] Da Druide viele Lebenspunkte und Stählung hat und oft über 80 % Leben verfügt, profitiert ihr regelmäßig vom Überwältigen-Schadensboost. 5 / 58 Urtümliches Pulverisieren

[Kernfertigkeiten] Pulverisieren erhält eine sehr starke defensive Komponente (getroffene Gegner verursachen 4 Sek. 20 % weniger Schaden). Besonders bei Elitegegnern und Bossen sehr nützlich. 6 / 58 Grimmiger Sturmschlag

[Basisfertigkeiten] 3 Sek. Verwundbarkeit stellen einen starken Schadensboost dar. 7 - 10 / 58 Pulverisieren (5/5)

[Kernfertigkeiten] Erhöht den Schaden von Pulverisieren auf 55 % / 60 % / 65 % / 70 %. 11 / 58 Irdenes Bollwerk (1/5)

[Defensive Fertigkeiten] Mit der starken Barriere (3 Sek. 45 % des Basislebens) könnt ihr euch Zeit verschaffen, um euch wieder zu heilen sowie schwere, unvermeidbare Angriffe stark abschwächen. 12 / 58 Verbessertes Irdenes Bollwerk

[Defensive Fertigkeiten] Irdenes Bollwerk macht euch "unaufhaltsam", somit kümmern euch gegnerische Kontroll-Effekte nicht mehr. 13 / 58 Bewahrendes Irdenes Bollwerk

[Defensive Fertigkeiten] 18 % des Basislebens als Stählung bedeuten bessere Verteidigung sowie mehr Überwältigungsschaden. 14 / 58 Herz der Wildnis (1/3)

[Kernfertigkeiten] Erhöht eure Geisteskraft um 3. Viel wichtiger: Ihr bekommt Zugang zu "Überfluss". Level 15 Geistersegen Mit Stufe 15 könnt ihr die Vorrangige Quest "Druide: Geister des verlorenen Hains" absolvieren und die Geistersegen freischalten. Mehr Details dazu erfahrt ihr hier: Welche 5 Geistersegen ihr beim Pulverisieren Druide Level Build wählt. 15 & 16 / 58 Überfluss (2/3)

[Kernfertigkeiten] Eure Basisfertigkeiten erzeugen 6 % / 12 % mehr Geisteskraft. Mehr Geisteskraft = mehr Pulverisieren! 17 / 58 Niedertramplen (1/5)

[Zornfertigkeiten] Niedertrampeln ist der einzige richtige Mobilität-Skill des Druiden. Dafür aber ein guter, denn er macht "unaufhaltsam" und lässt euch auf Gegner zustürmen, die dadurch hohen Schaden erleiden und zurückgestoßen und betäubt werden. 18 / 58 Zusammensetzen (1/3)

[Zornfertigkeiten] Netter Heilungs-Bonus, wichtiger ist aber, dass ihr den Zugang zu "Provokation" freischaltet! Achtung: Der Bonus gilt nur als Werbär, jedoch nicht in Normalform. 19 - 21 / 58 Provokation (3/3)

[Zornfertigkeiten] Hoher Schadensboost, da ihr die meiste Zeit als Bär verbringt. Achtet auf den Zähler, der eure Zeit als Bär anzeigt, und nutzt ggf. Pulverisieren oder Niedertrampeln, um die Form zu halten. Habt ihr die 30 / 25 / 20 Sek. als Bär erreicht, stellt sicher, dass eure nächste Fähigkeit Pulverisieren ist. Level 20 Wechselt "Grimmiger Sturmschlag" zu "Anfallen", "Verbesserter Sturmschlag" zu "Verbessertes Anfallen" und "Sturmschlag" zu "Grimmiges Anfallen".

[Basisfähigkeiten Ihr wollt möglichst viel Zeit als Werbär verbringen, um von den vielen offensiven und defensiven Boni zu profitieren. Anfallen hilft euch dabei, die Gestalt zu halten. 22 / 58 Überfluss (3/3)

[Kernfertigkeiten] Mehr Geisteskraft = mehr Pulverisieren! 23 / 58 Giftranke (1/5)

[Gefährtenfertigkeiten] Liefert passiv etwas Schaden, aktiviert ihr die Fähigkeit, macht ihr Gegner 2. Sek bewegungsunfähig fügt passablen Schaden zu. Gut gegen Elite und Bosse. 24 / 58 Grizzlyzorn (1/1)

[Ultimative Fertigkeiten] Ihr wollt stets in Werbärgestalt sein, daher ist Grizzlyzorn die natürliche Wahl, denn so erhaltet ihr zu den bereits vorhandenen Boni noch eine starke Schadensreduktion plus Schadensboost obendrauf. 25 / 58 Oberster Grizzlyzorn

[Ultimative Fertigkeiten] Grizzlyzorn macht euch "unaufhaltsam", somit kümmern euch gegnerische Kontroll-Effekte nicht mehr. 26 / 58 Überlegener Grizzlyzorn

[Ultimative Fertigkeiten] 8 % Basislebens pro Sek. als Stählung bedeuten bessere Verteidigung sowie mehr Überwältigungsschaden. 27 - 29 / 58 Wilde Impulse (3/3)

[Kernfertigkeiten] Da ihr die Geisteskraft-Regeneration bereits verbessert habt, könnt ihr diesen zweischneidigen Schadensboost für Pulverisieren nun mitnehmen. 30 -32 / 58 Raubtierinstinkt (3/3)

[Kernfertigkeiten] Da ihr nahezu immer im Nahkampf seid, profitiert ihr auch so gut wie immer von der erhöhten kritischen Trefferchance. Ein super Schadensboost. 33 / 58 Eisenpelz (1/3)

[Kernfertigkeiten] Sehr nützliche Verteidigung in Bärengestalt und wenn ihr mal aus der Bärform fallt. 34 / 58 Bärenkraft (1/1)

[Zentrale passive Fertigkeiten] Dank zahlreicher Stählungseffekte, defensiven Fertigkeiten und hoher Selbstheilung solltet ihr fast immer über 80 Leben haben und dementsprechend oft vom stark erhöhten maximalen Leben und Schaden profitieren. Aspekt Aspekt des Bärenschreckens An diesem Punkt benötigt ihr unbedingt den Aspekt des Bärenschreckens aus dem Kodex der Macht, der Pulverisieren zu einem Erdzauber macht und Stacheln aus dem Boden brechen lässt, die 2 Sek. Schaden verursachen. Das erlaubt es euch, die nachfolgenden passiven Talente mitzunehmen, die ihr sonst nicht nutzen könntet. Wo ihr den legendären Effekt findet, erfahrt ihr hier: Die besten Aspekte für den Pulverisieren Druide Level Build. Aspekt Aspekt des Treibsands Im Anschluss holt ihr euch den Aspekt des Treibsands für den Kodex der Macht, der eine extrem starke Synergie mit dem Aspekt des Bärenschreckens und Pulverisieren eingeht (Gegner, die durch Erdfertigkeiten Schaden erleiden, werden 5 Sek. lang um 25 % verlangsamt). Damit habt ihr eine sehr starke Gegnerkontrolle und könnt weitere Synergien bilden. Wo ihr den legendären Effekt findet, erfahrt ihr hier: Die besten Aspekte für den Pulverisieren Druide Level Build. 35 - 37 / 58 Zerschmetternde Erde (3/3)

[Zornfertigkeiten] Dank "Aspekts des Bärenschreckens" und "Aspekt des Treibsands" könnt ihr ständig von den 5 % / 10 % / 15 % erhöhten Schaden profitieren. 38 - 40 / 58 Trotz (3/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Dank "Aspekts des Bärenschreckens" könnt ihr vom 4 % / 8 % / 12 % erhöhten Schaden profitieren. 41 - 43 / 58 Steingardist (3/3)

[Zornfertigkeiten] Dank zahlreicher Stählungseffekte und "Aspekts des Bärenschreckens" könnt ihr vom 4 % / 8 % / 12 % erhöhten Schaden profitieren. 44 & 45/ 58 Eisenpelz (3/3)

[Kernfertigkeiten] Erhöht die Schadensreduktion von "Eisenpelz" auf 6 % / 9 %. 46 - 48 / 58 Abwehrhaltung (3/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Die um 5 % / 10 % / 15 % erhöhte Stählung aus allen Quellen ist essenziell für eure Verteidigung und "Eisenpelz". 49 - 51/ 58 Sicherung (3/3)

[Zornfertigkeiten] Dank "Aspekts des Bärenschreckens" könnt ihr von diesem starken Bonus profitieren. Wichtig für eure Verteidigung und "Eisenpelz". 52 / 58 Verbessertes Niedertrampeln

[Zornfertigkeiten] Mehr Schaden ist immer gut. 53 / 58 Natürliches Niedertrampeln

[Zornfertigkeiten] Wichtig für eure Verteidigung und "Eisenpelz". 54 - 57 / 58 Irdenes Bollwerk (5/5)

[Defensive Fertigkeiten] Verbessert die Barriere auf 49 % / 54 % / 58 % / 63 % eures Basislebens. 58 / 58 Kreis des Lebens (1/3)

[Ultimative Fertigkeiten] Dank "Aspekts des Bärenschreckens" könnt ihr von diesem starken Bonus profitieren. Zurück zum Diablo 4: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis

Diese aktive Fähigkeiten benutzt ihr beim Leveln des Pulverisieren Druiden Der Pulverisieren Druide legt seinen Schwerpunkt auf den Nahkampf und nutzt dafür eine Basisfertigkeit als Geisteskraft-Generator, eine Kernfähigkeit als Geisteskraftverbraucher (Spender), eine defensive Fertigkeit zur Verteidigung, eine Gefährtenfähigkeit zur Unterstützung, eine Zornfähigkeit für die Mobilität und eine Ultimative Fähigkeit, um den Schaden und die Verteidigung kurzzeitig extrem zu boosten. Der Rest der besteht aus passiven Fertigkeiten, die den Schaden, die Verteidigung und die Ressourcen-Generierung stark erhöhen. Das sind die wichtigsten aktiven Fähigkeiten: Basisfertigkeit: Sturmschlag, später Anfallen Zu Beginn ist der Nahkampfangriff "Sturmschlag" die beste Wahl. Nicht wegen der Geisteskraft-Erzeugung, sondern weil euch die Attacke starke defensive Boni gewährt. Selbige sind wichtig, da ihr euch noch nicht dauerhaft in einen Werbären verwandeln und von dessen starken offensiven und defensiven Boni profitieren könnt. Später (ca. Stufe 20) schaltet ihr einige Fähigkeiten frei, die euch den Gestaltwandel zum Bären erleichtern und es wird immer wichtiger, dass ihr die Form dauerhaft aufrechterhaltet, daher wechselt ihr auch zu Anfallen. Anfallen verwandelt euch ebenfalls in einen Bären und gewährt euch defensive Boni. Kernfertigkeit: Pulverisieren Pulverisieren ist der namensgebende Kern dieses Druiden-Builds. Hierbei verwandelt sich euer Druide automatisch in einen Bären (sofern er die Form nicht bereits angenommen hat) und schmettert seine Pranken auf den Boden, was allen Gegner in der Nähe hohen Schaden zufügt. Es ist ein Nahkampfangriff, daher müsst ihr euch immer zum Feind begeben. Da die Geisteskraft-Kosten recht hoch sind, solltet ihr euch bei mehreren Gegnern immer ein Ziel im Zentrum für den Angriff suchen, um möglichst viele Ziele zu treffen, die danebenstehen. Durch Verbesserungen kann Pulverisieren auch Gegner "überwältigen" und ihren verursachten Schaden eine Zeit lang um 20 % reduzieren. Pulverisieren ist ein sehr mächtiger Angriff, der viele Boni mitbringt, dafür aber viele Ressourcen verschlingt. Es gibt zahlreiche Aspekte, die den Schaden von Pulverisieren stark erhöhen und die Mechanik verändern, wie den "Aspekt: Überrollender", der Pulverisieren zu einer Schockwelle macht. Andere Aspekte wie der Aspekt des Bärenschreckens und Aspekt des Treibsands sind sogar essenziell, damit der Build funktioniert. Defensive Fertigkeit: Irdenes Bollwerk Irdenes Bollwerk ist eine sehr stärke defensive Fähigkeit und gewährt euch eine Barriere, die drei Sekunden lang 45 % eures Basislebens absorbiert. Durch Verbesserungen werdet ihr zusätzlich für die Dauer "unaufhaltsam", wodurch ihr gegnerische Kontroll-Effekte brechen könnt bzw. sie euch gar nicht erst treffen können, was essenziell als Nahkämpfer ist (wer schon mal in einer Mauer eingeschlossen war und eine Laserkugel vor die Füße gerollt bekommen hat, weiß, was gemeint ist). Außerdem gewährt euch das Bollwerk "Stählung", was eure Verteidigung und euren Überwältigungsschaden noch weiter erhöht. Gefährtenfertigkeiten: Giftranke Die Giftranken haben eine passive und eine aktive Schadenskomponente. Passiv schießt einfach alle sieben Sekunden eine Ranke aus dem Boden und fügt einem Gegner niedrigen Giftschaden zu. Aktiviert ihr die Giftranken jedoch, fügt sie großen Flächenschaden an allen Monstern rund um euren Charakter zu und macht sie kurzzeitig bewegungsunfähig. Dank kurzer Abklingzeit könnt und solltet ihr die Giftranken so oft wie möglich einsetzen. Ihr könnt den bewegungseinschränkenden Effekt auch dazu nutzen, um im Notfall etwas Abstand zum Gegner zu gewinnen. Zornfertigkeiten: Niedertrampeln Der größte Schwachpunkt des Druiden im Allgemeinen und des Pulverisieren Druiden im Speziellen ist die geringe Mobilität. Niedertrampeln ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie ihr euren Bärenhintern schnell und effektiv zu Gegnern hin oder von ihnen wegbewegen könnt, daher ist die Fähigkeit auch Pflicht. Dank Verbesserungen teilt ihr damit auch ganz ordentlich Schaden aus und gewinnt eine defensive Komponente, die für die Kampferöffnung sehr praktisch ist. Ultimative Fertigkeit: Grizzlyzorn Grizzlyzorn ist eine Fähigkeit, die euch in einen "Todeswerbären" verwandelt, was euren Schaden und eure Verteidigung sehr stark erhöht. Durch Verbesserungen werdet ihr zusätzlich unaufhaltsam (gegnerische Kontroll-Effekte können euch nichts anhaben) und ihr erhaltet sekündlich Stählung, was eure Verteidigung und euren Überwältigungsschaden noch weiter stärkt. Grizzlyzorn ist in erster Linie ein DMG-Cooldown, den ihr immer dann aktiviert, wenn viel Schaden bei vielen Gegner und / oder schweren Gegner (Elite / Boss) gefragt ist. Grizzlyzorn hat eine etwas längere Abklingzeit, daher solltet ihr die Verwandlung nicht für jeden einzelnen Gegner anwerfen, sondern lieber für Elite-Gegner und Bosse aufheben. Zurück zum Diablo 4: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis

Welche 5 Geistersegen ihr beim Pulverisieren Druide Level Build wählt Jeder Druide kann bis zu fünf Segen von den vier Geistertieren durch seine einzigartige Klassen-Mechanik erhalten. Dabei handelt es sich um extrem starke passive Buffs, die dauerhaft den Schaden, die Verteidigung, die Heilung und Ressourcen-Generierung verbessern – also alle wichtigen Schlüsselelemente, bei denen der Druide am Anfang noch seine Probleme hat. Dementsprechend wichtig sind die Segen. Sobald ihr mit eurem Druiden Stufe 15 erreicht, erhaltet ihr automatisch die Vorrangige Quest"Druide: Geister des verlorenen Hains" in euer Tagebuch, die ihr sofort erledigen solltet. Dadurch werden die vier Geistertiere freigeschaltet und ihr könnt jeweils einen der vier Segen pro Tier wählen. Zudem könnt ihr mit einem der vier Tiere einen Bund eingehen, was es euch erlaubt, einen zweiten Segen des gebundenen Tiergeistes auszuwählen. Die Segen müsst ihr allerdings erst einmalig mit "Druidische Geisteropfer" freischalten und das ist wiederum immer nur in einer speziellen Reihenfolge möglich (dazu gleich mehr). Achtung: Bei Abschluss der Quest erhaltet ihr 25 Druidische Geisteropfer, gebt diese noch nicht aus, sondern achtet auf die Reihenfolge zur Freischaltung der Segen! Druidische Geisteropfer sammeln und Reihenfolge der Segen für den Pulverisieren Druide Level Build Nachdem ihr die Geistersegen freigeschaltet habt, könnt ihr "Druidische Geisteropfer" von besiegten Gegnern erbeuten. Selbige sind erforderlich, um die 16 Segen der vier Tiergeister freizuschalten. Ihr benötigt jeweils 25 Druidische Geisteropfer, um einen Segen freizuschalten. Da ihr als Pulverisieren Druide nur ganz bestimmte Segen haben wollt und die Segen nur in fester Reihenfolge von links nach rechts freigeschaltet werden können (mit Ausnahme der Schlange), müsst ihr zunächst einige Druidische Geisteropfer sammeln. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Segen ihr in welcher Reihenfolge freischaltet / aktiviert und wie viele Opfergaben ihr dafür jeweils sammeln müsst. Reihen-folge Geisttier Segen Anmerkung 1 Schlange Masochistisch (Kritische Treffer mit Verwandlungsfertigkeiten heilen um 3 % des maximalen Lebens) Masochistisch ist für einen Großteil eurer Heilung zuständig und daher der wichtigste Segen. Leider können die Segen der Schlage nicht der Reihe nach, sondern nur alle auf einmal freigeschaltet werden. Dementsprechend müsst ihr zunächst 100 Druidische Geisteropfer sammeln. 2 Wolf Aufladen (Glückstreffer: Chance von bis zu 15 %, 10 Geisteskraft wiederherzustellen) Aufladen verbesserte eure Ressourcenerzeugung enorm. Da es der zweite Segen in der Reihe des Wolfs ist, benötigt ihr 50 Druidische Geisteropfer zum Freischalten. 3 Adler Sensenklauen (+5 % kritische Trefferchance) Mehr kritische Trefferchance = mehr Schaden. Da es gleich der erste Segen in der Reihe des Adlers ist, benötigt ihr 25 Druidische Geisteropfer zum Freischalten. 4 Hirsch Argwohn (-10 % Schaden von Elitegegnern) Argwohn erleichtert euch den Kampf gegen Elite-Monster, allerdings müsst ihr für diesen Bonus 75 Druidische Geisteropfer zum Freischalten auf den Tisch legen. 5 Adler Sturzangriffe (+10 % Angriffsgeschwindigkeit) Habt ihr weitere 150 Druidische Geisteropfer gesammelt, könnt ihr alle übrigen Segen freischalten und endlich einen Bund mit einem der vier Tiergeister für den fünften Segen eingehen. Die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit durch Sturzangriffe bringt euch am meisten. Zurück zum Diablo 4: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis

Ausrüstung, Attribute, Werte und Edelsteine für den Pulverisieren Druide Level Build Anfangs werdet ihr nur magische (blaue) Gegenstände finden, die ihr bereits wenig später durch seltene (gelbe) Items auswechselt. Bis zum Endgame wird eure Ausrüstung maßgeblich aus seltenen Items bestehen, die ihr immer wieder gegen bessere Gegenstände austauscht. Zwischendurch werdet ihr beim Leveln auch legendäre (orange) Gegenstand looten, die euch (hoffentlich) einen starken Boost gewährt. Diese ersten Legendarys werdet ihr zwar etwas länger behalten, als die seltenen Gegenstände, doch früher oder später werdet ihr sicherlich etwas Besseres finden. Während des Stufenaufstiegs ist primär das Level eures Helden dafür verantwortlich, wie gut gedroppte Items sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine magische (blaue) Waffe, die ihr mit Stufe 20 findet, deutlich besser ist, als eine seltene (gelbe) Waffe, die ihr mit Stufe 15 eingesammelt habt. Vergleicht also regelmäßig eure Items im Inventar mit eurer getragenen Ausrüstung und scheut euch nicht, Items von hoher Qualität auszutauschen, wenn ihr etwas mit besseren Werten bekommt. Wirklich wichtig wird die Ausrüstung ohnehin erst im Endgame. Tipp: Visiert ihr ein Item in eurem Inventar an und drückt dann die Umschalttaste auf der Tastatur respektive "△" auf dem PS5-Controller oder "Y" auf Xbox-Controller, könnt ihr Gegenstände direkt miteinander vergleichen. Hauptattribute Manche Items in Diablo 4 gewähren euch eine bestimmte Menge eines oder mehrerer Hauptwerte. Als Druide fokussiert ihr euch auf Willenskraft > Intelligenz > Stärke – und zwar in genau dieser Reihenfolge und so viel wie möglich. Stärke nehmt ihr hingegen nur mit, wenn es sich nicht verhindern lässt. Das bringen euch die Attribute: Willenskraft: Erhöht den Fertigkeitsschaden um +0,1 %, die erhaltene Heilung um +0,1 % und euren Überwältigungsschaden um +0,25 % pro Punkt Intelligenz: Erhöht die Ressourcenerzeugung um +0,03 % und euren Widerstand gegen alle Schadensarten um +0,05 % pro Punkt Geschicklichkeit: Erhöht die kritische Trefferchance um +0,02 % und die Ausweichchance um +0,01 % pro Punkt Stärke: Erhöht und die Rüstung um +1 pro Punkt Werte (Offensiv, Defensiv, Utility) Abgesehen von den Hauptattributen liefern die Gegenstände in Diablo 4 auch viele weitere Werte und Boni. Es gibt Werte, die euren Schaden erhöhen (offensiv), eure Verteidigung verbessern (defensiv) oder nützliche Boni gewähren (Utility), die sich nur indirekt auf Schaden oder Verteidigung auswirken. Folgende Werte wollt ihr als Pulverisieren-Druide sehen: Waffen Obwohl der Druide Einhandwaffen plus Totem verwenden kann, greift ihr stets nur zu Zweihandwaffen – bevorzugt Zweihandkolben -, da ihr so den höchsten DPS-Wert erreicht, auf den der Schaden eurer Fähigkeiten berechnet wird. Solltet ihr zwischenzeitlich doch einmal eine bessere Einhand + Nebenhand-Kombi finden, könnt ihr sie natürlich verwenden, doch in der Regel sind 2H-Waffen immer besser. Hier die Werte, die ihr auf den Waffen haben wollt: Zweihandwaffe: + Schaden für Kernfertigkeiten, + Überwältigen-Schaden, Sockel Tipp: Gute Waffen solltet ihr stets einmal bis maximal zweimal beim beim Schmied aufwerten, da sie primär für eurer Vorankommen zuständig sind. Gute legendäre Waffen könnt ihr auch ein drittes Mal upgraden, wenn ihr die Materialien dafür im Überfluss habt, doch darüber hinaus übersteigen die Kosten den Nutzen. Rüstung Die meisten Ausrüstungsteile liefern wichtige Hauptattribute, defensive Werte und nützliche Boni. Ausnahme sind eure Handschuhe, auf denen offensive Affixe zu finden sind. Folgende Affixe wollt ihr auf eurer Rüstung sehen: Kopf: + Leben, + Abklingzeit-Reduzierung, + Rang für Fähigkeiten, + Willenskraft

Körper: + Leben, + Willenskraft, Rüstung

Hände: +Rang für Pulverisieren, + Überwältigen-Schaden, + Angriffsgeschwindigkeit, + kritische Trefferchance

Beine: + Leben, + Schadensreduktion für entfernte oder nahe Gegner, + Willenskraft, Rüstung

Fuße: + Bewegungsgeschwindigkeit, + Geisteskraft-Kosten-Reduktion, + Willenskraft Tipp: Es lohnt sich nicht, eure Ausrüstungsteile beim Schmied aufzuwerten, da ihr sie schnell wieder austauscht. Spart euch das Gold und die Materialien lieber auf. Schmuck Schmuckstücke bieten viele starke offensive Werte und Affixe und verbessern euer Schadenspotenzial erheblich. Vergleicht aber neue Gegenstände immer genau mit eurer Ausrüstung, denn oftmals hochstufigere Items nicht immer besser. Folgende Affixe wollt ihr auf euren Schmuckstücken haben: Hals: + Geisteskraft-Kosten-Reduktion, + Schaden, + Schaden zu Werbär-Fertigkeiten, + Bewegungsgeschwindigkeit

Ringe: + kritische Trefferchance, + Schaden gegen verlangsamte Gegner, + physischer Schaden Sockel und Edelsteine Sockel sind während des Stufenaufstiegs zwar ein netter Bonus, aber nicht essenziell. Solltet ihr jedoch das Glück haben, dass sich auf einem brauchbaren Item ein Sockel befindet, solltet ihr sie mit folgenden Steinen beim Juwelier fassen lassen: Waffen: Rubin (+ Überwältigungsschaden)

Rüstung: Rubin (+ maximales Leben)

Schmuck: Schädel (+ Rüstung) Zurück zum Diablo 4: Pulverisieren Druide Level Build Inhaltsverzeichnis