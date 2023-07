Diablo 4: Verblichene Tafeln – wo ihr Rätsel-Statuen findet und wofür sie gut sind

Was sind verblichene Tafeln und wie löst man das Statuen-Rätsel? In der Spielwelt von Diablo 4 findet ihr viele Herausforderungen und Rätsel. Zu letzteren gehören auch die mysteriösen Statuen, an deren Sockel ihr eine "Verblichene Tafel" mit einer kaum lesbaren Inschrift findet. Kurz gesagt sind die verblichenen Tafeln ein Emote-Rätsel. Wenn ihr Aufgaben wie das Geheimnis der Quelle bereits gelöst habt, wisst ihr, dass die Entwickler das Emote-System an zahlreichen Stellen implementiert haben – so auch bei den Statuen mit den Tafeln. So löst ihr das Emote-Rätsel der verblichenen Tafeln Um das Rätsel einer verblichenen Tafel zu lösen, müsst ihr euch nur in den blauen Kreis vor der Statue stellen und das richtige Emote ausführen. Einen Hinweis auf das richtige Emote liefert euch stets die Inschrift der verblichenen Tafel (oder unsere Tabelle mit allen Lösungen der verblichenen Tafeln). Interagiert ihr mit der Tafel, lest ihr: "Der Großteil der Inschrift fiel dem Lauf der Zeit zum Opfer. Ein paar kaum lesbare Worte lauten: …" gefolgt von vier Wörtern, von denen eines immer in Großbuchstaben geschrieben ist. Das in Großbuchstaben geschriebene Wort sagt euch direkt, was ihr tun sollt, ihr müsst nur das dazu passende Emote finden. Die inschrift der verblassten Tafeln in Diablo 4 liefern euch den Hinweis auf das Emote, das ihr zur Lösung des Statuen-Rätsel ausführen müsst. Stellt euch also in den blauen Kreis vor der Statue, öffnet das Emote-Interface mit der Kurzwahltaste "E" auf PC respektive "↑" auf dem D-Pad eures Controllers, sucht das passende Emote und führt es aus. Achtet unbedingt darauf, dass ihr im blau leuchtenden Kreis vor der Statue steht und den schwarz-lilafarbenen Buff "Kreis der Schatten" über eurer Zauberleiste seht, wenn ihr das Emote ausführt. Andernfalls passiert gar nichts, auch wenn es das richtige Emote ist. Stellt euch in den blauen Kreis vor der Statue und führt dann das richtige Emote aus... Habt ihr alles richtig gemacht, wird eine kleine Lichtexplosion ausgelöst, ein Schriftzug über der Statue taucht auf und ihr erhaltet eine kleine Belohnung in Form eines Buffs oder von Heiltränken. ... dann erhaltet ihr eine kleine Belohnung. Tipp: Das Emote-Rad ist standardmäßig nur mit einem Teil aller Emotes im Spiel bestückt. Für die Lösung der Statuen-Rätsel müsst ihr aber keine Emotes nachträglich hinzufügen, denn alle benötigten Gesten sind bereits in der Standardauswahl vorhanden. Ihr müsst aber eventuell zwischen den verschiedenen Schnellauswahl-Rädern wechseln (entweder mit dem Mausrad oder den Schultertasten des Controllers), um es zu finden. Zurück zum Diablo 4: Verblichene Tafeln Inhaltsverzeichnis

Alle verblichene Tafeln mit den Lösungen der Inschriften-Rätsel und Belohnungen Bislang gibt es sieben verschiedene Arten von Statuen mit verblichenen Tafeln in Diablo 4, die euch entweder eine Ladung Heiltränke vor die Füße wirft oder einen einzigartigen Stärkungseffekt gewährt, der bis zu zwei Minuten lang anhält. Der nachfolgenden Tabelle könnt ihr entnehmen, welche Tafeln es gibt, welches Emote ihr zur Lösung des Rätsels ausführen müsst und welche Belohnung ihr bekommt. Inschrift verblichene Tafel Emote Buff / Belohnung … wagt … PROVOZIERT … Zorn … Schicksal … Verspotten Herausforderung des Schicksals - Ihr werdet vorübergehend unaufhaltsam. … EMPFANGT … Tod … offenen Armen … Hallo Umarmung der Schatten - Du bist vor Feinden verborgen. Deine nächste Aktion macht dich sichtbar und verursacht 20 % mehr Schaden. … VERABSCHIEDET EUCH … allen … ihr liebt … Tschüss Umarmung der Hölle - Eure Bewegungsgeschwindigkeit ist vorübergehend erhöht. … DANKBARKEIT … belohnt … Rechtschaffenen … Danke Lohn der Tugend - Bei eurer nächsten Tötung regnet Gold auf euch herab. … BÜSST … Eure dunkelsten … Sünden … Entschuldigung Verjügt den Gesühnten Geist - Ihr erhaltet einen Tranksegen. … ERMUTIGEN … Seele … unerbittliche Böse … Jubeln Gestärkter Geist - Ein Geist verfolgt Euch. … HELFT … demütig … machtlos … Hilfe Beschützer der Schwachen - Ihr erhaltet eine Barriere, die eingehenden Schaden absorbiert. Zurück zum Diablo 4: Verblichene Tafeln Inhaltsverzeichnis