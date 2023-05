Diablo 4: Was passiert nach dem Release? Alle Details zu Saisons, Battle Pass und Shop.

Wie geht es nach dem Release von Diablo 4 inhaltlich weiter? Zum Spielerlebnis nach der Veröffentlichung hat sich Blizzard jetzt geäußert.

Dabei geht es um Saisons, Battle Pässe, Verbesserungen und mehr, worauf man in einem neuen Blogeintrag eingeht.

Das kommt nach dem Release

Saisons sollen in jedem Quartal veröffentlicht werden. Dabei könnt ihr neue Gameplay-Features, Questreihen (mit alten und neuen Gesichtern), Battle Pässe, legendäre Gegenstände, Änderungen der Klassenbalance, Spielverbesserungen und mehr erwarten.

Laut Blizzard werde man mit den Saisons neue Konzept und Ideen einführen, die das grundlegende Spielerlebnis aber nicht verändern sollen.

Mit dem Start der ersten Saison ist demnach Mitte bis Ende Juli zu rechnen. Um daran teilnehmen zu können, müsst ihr zuerst die Kampagne des Spiels abschließen, daher auch der etwas verzögerte Start.

Eure Saisonreise

Die Saisonreise liefert euch Details zu den neuen Inhalten der Saisons. Der Abschluss von Etappen, die aus Zielen bestehen, helfen euch bei der Aufwertung des Battle Pass.

Schließt ihr alle Ziele einer Etappe ab, bekommt ihr Saisonbelohnungen, darunter nützliche Handwerksmaterialien sowie legendäre Aspekte für den Kodex der Macht. Außerdem erhaltet ihr eine gewisse Menge an Gunst, wodurch ihr Stufen im Battle Pass aufsteigt. Gunst erhaltet ihr ebenso für den Abschluss von Quests, das Töten von Monstern und die Teilnahme an Ereignissen.

Was bringt der Battle Pass?

Jede Saison umfasst auch einen neuen Battle Pass mit Belohnungen, er besteht aus 27 kostenlosen Stufen und 63 Premiumstufen. Kostenlos erhaltet ihr dabei Accessoires und Schwelende Asche. Letztere gebt ihr für saisonale Segen aus, die euch einen Bonus auf EP, Gold oder Obolusse verschaffen.

Boni gelten nur für die jeweilige Saison und ihr müsst eine bestimmte Charakterstufe erreicht haben, um Schwelende Asche zu sameln.

"So wollen wir sicherstellen, dass ihr sie durch Erfüllen von Gameplay-Bedingungen erhaltet und sich niemand einen Vorteil durch den Kauf von Stufensprüngen verschaffen kann", heißt es.

Für die Premiumstufen ist dementsprechend der Premium Battle Pass erforderlich. Mit diesem schaltet ihr keine Stärke für das Spiel frei, sondern Accessoires für die Saison sowie die Währung Platin. Letztere gebt ihr im Shop für neue Accessoires aus oder nutzt es für den Kauf weiterer Battle Pässe. Platin selbst kann nur mit echtem Geld gekauft werden.

Vom Battle Pass gibt es drei verschiedene Varianten:

Battle Pass Kostenlos Premium Battle Pass 1.000 Platin (9,99 Euro) Beschleunigter Battle Pass

(mit 20 Stufensprüngen + Emote) 2.800 Platin (24,99 Euro)

Im Battle Pass verdient ihr euch zusätzliche Belohnungen.

Was gibt’s im Shop?

Laut Blizzard gibt es im eigentlichen Spiel bereits Hunderte Transmogrifikationen, Waffen, Rüstungen und mehr. Mit dem Shop möchte man noch mehr Optionen zur Personalisierung anbieten. Das sind aber alles rein kosmetische Items, betont das Studio.

"Diablo ist ein finsteres, düsteres Fantasy-Spiel und die kaufbaren Accessoires werden diese Atmosphäre noch verstärken", heißt es. "Im Gegensatz zu den klassenunabhängigen Accessoires im Battle Pass sollen die Accessoires im Shop klassenspezifische Thematiken unterstreichen. Es wird also einige Accessoires nur für bestimmte Klassen geben. Der Shop soll für unsere Spieler:innen eine Möglichkeit der Selbstdarstellung sein und sie können ihn während ihrer Zeit in Sanktuario so oft oder so selten besuchen, wie sie möchten."

Das Angebot im Shop wechselt regelmäßig, zum Kauf ist Platin erforderlich. Kauft ihr ein Item für eine bestimmte Klasse, könnt ihr es für alle Charaktere dieser Klasse auf eurem Account verwenden. Auch plattformübergreifende Käufe werden unterstützt.

"Der Shop ist auf Transparenz ausgelegt. Mit der Vorschau könnt ihr euch jedes Accessoire genau ansehen, das euch interessiert, um sicherzustellen, dass es auch das Richtige für euch ist. Außerdem ist unser Shop intelligent. Er zieht euren Spielstil und ästhetische Präferenzen heran, um euch Accessoires vorzuschlagen, die zu dem Wanderer passen, der ihr werden wollt."

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. In dieser Woche, vom 12. bis 14. Mai 2023, findet zudem ein Server Slam statt.