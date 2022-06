Dragon Age Dreadwolf: Offizieller Name für Teil vier und wann ihr mehr dazu hört

Bisher haben wir immer von Dragon Age 4 geredet, jetzt hat der nächste Teil der Reihe einen offiziellen Namen: Dragon Age: Dreadwolf.

Den offiziellen Titel hat BioWare am Abend bestätigt und der bezieht sich natürlich auf den Charakter Solas.

Solas im Mittelpunkt

"Manche sagen, er könnte ein alter Elfengott sein, aber manche behaupten das Gegenteil", heißt es. "Andere sagen, er sei ein Verräter an seinem Volk... oder ein Retter, der es nun auf Kosten eurer Welt retten will. Seine Motive sind undurchschaubar und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf eines Trickster-Gottes eingebracht hat - eines Spielers, der gerne finstere und gefährlichen Spiele spielt."

"Ganz gleich, ob du die Welt von Dragon Age neu für dich ist oder ob du schon alles erlebt hast, dieser Name von Solas suggeriert zweifellos ein Spektrum unendlicher Möglichkeiten, wohin die Dinge sich entwickeln könnten. Aber im Mittelpunkt stehst du, wie bei jedem früheren Spiel. Wenn du neu in Dragon Age bist, musst du dir keine Sorgen machen, dass du unseren Antagonisten noch nicht kennengelernt hast. Er wird sich zu gegebener Zeit vorstellen."

Mehr Infos noch in diesem Jahr

Die wichtigste Frage ist: Wann erfahren wir mehr über Dragon Age: Dreadwolf? Noch in diesem Jahr.

Gleichzeitig stellt BioWare klar, dass Dragon Age: Dreadwolf nicht mehr 2022 erscheint.

"Wir vermuten, dass du Fragen hast, und sie werden rechtzeitig beantwortet werden. Das Spiel wird zwar nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, aber das nächste Abenteuer rückt immer näher. Sei versichert, dass Solas in diesem Moment seine Figuren auf dem Spielbrett platziert. Das ist alles, was wir im Moment wissen, aber wir hoffen, dass der offizielle Titel die Neugierde geweckt hat, denn wir werden noch in diesem Jahr mehr über das Spiel sprechen!"