Dragon Age: The Veilguard bringt beliebten Charakter nicht zurück

Im kommenden Dragon Age: The Veilguard werdet ihr so einige bekannte Gesichter aus der Vergangenheit der Reihe sehen, andere hingegen nicht.

BioWare hat nun bestätigt, dass zum Beispiel Hawke, der Hauptcharakter aus Dragon Age 2, nicht auftauchen wird.

Der Inquisitor in Dragon Age: The Veilguard

Allerdings schließt man auch nicht aus, dass Hawke zumindest erwähnt werden könnte. Sehen werdet ihr sie oder ihn aber nicht.

Für den Hauptcharakter aus Dragon Age Inquisition gilt das nicht. Ihr werdet demnach auf euren Inquisitor oder eure Inquisitorin aus dem Vorgänger treffen.

Wie groß diese Rolle dann ausfällt, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Einige bekannte Gesichter finden sich zudem in der Gruppe von Begleiterinnen und Begleitern, die sich Rook in The Veilguard anschließen.

Lace Harding kennt man zum Beispiel aus dem Vorgänger und aus Comics. In der Kurzgeschichten-Sammlung Tevinter Nights kamen außerdem bereits Neva Gallus, Lucanis Dellamorte und Emmrich Volkarin vor.

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.