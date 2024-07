Dragon Age: The Veilguard hat diese Klassen und Fraktionen zu bieten

Nicht nur in Bezug auf das Aussehen eures Charakters habt ihr in BioWares kommendem Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard die Qual der Wahl.

Das gilt unter anderem auch für andere Faktoren, zum Beispiel die Klasse oder die Fraktion, der ihr angehört.

Diese Hintergründe kann euer Charakter in Dragon Age: The Veilguard haben

Was die Klassen anbelangt, habt ihr die Möglichkeit, Rogue, Mage oder Warrior als Basisklasse zu wählen (via Game Informer).

Von dort aus könnt ihr euch aber noch weiter spezialisieren, wie wir euch jüngst schon verraten haben.

Beim Rogue haben wir etwa den Duelist, der die schnellste Spezialisierung darstellt und mit zwei klingen Angreift. Der Saboteur setzt auf Tricks und Fallen und der Veil Ranger kämpft aus der Distanz mit dem Bogen.

Der Death Caller, eine Spezialisierung des Mage, baut auf Nekromantie, während der Evoker Feuer, Eis und Blitze im Kampf einsetzt. Als Spellblade nutzt ihr im Nahkampf mit Magie gestärkte Attacken.

Dragon Age: The Veilguard - Skilltrees 1 of 4 Attribution

Ein Warrior kann unter anderem zum Reaper werden und dann durch Nightblades Leben entziehen oder den Tod riskieren, um unnatürliche Fähigkeiten zu erlangen. Der Slayer ist ein Experte für zweihändige Waffen und der Champion ein guter Verteidiger.

Bei den Fraktionen sind einige bekannte dabei, etwa die Grey Wardens. Ebenso habt ihr die Antivan Crows, die Mourn Watch, die Shadow Dragons, die Lords of Fortune oder die Veil Jumpers zur Auswahl.

Dragon Age: The Veilguard - Begleiterinnen und Begleiter 1 of 7 Attribution

Für jede Fraktion gibt es ein individuelles Casual-Outfit, das in bestimmten Zwischensequenzen getragen wird, und drei einzigartige Traits. Welche Fraktion ihr wählt, spielt in Rooks Hintergrundgeschichte mit hinein und erklärt schließlich, wie ihr Varric begegnet seid und warum ihr mit ihm durch die Gegend reist, statt mit eurer Fraktion.