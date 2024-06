Dragon Age The Veilguard: Das sind die Charaktere - Hast du schon einen Favoriten?

Mit der Veröffentlichung des Reveal Trailers zu BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard wurden auch die wichtigsten Charaktere vorgestellt.

Dabei handelt es sich um die Begleiterinnen und Begleiter, die im Spiel an eurer Seite kämpfen werden.

Die wichtigsten Charaktere in Dragon Age: The Veilguard

Ihr selbst spielt in Dragon Age: The Veilguard einen Charakter namens Rook. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Völkern und Klassen, könnt zudem euer Aussehen vollständig anpassen und die Hintergrundgeschichte wählen.

"Rook kämpft an vorderster Front an der Seite einer außergewöhnlichen Gruppe, die als Schleierwacht bekannt ist", heißt es. "Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt der Spielerfahrung in Dragon Age: The Veilguard, in dem alle Gefährten den Kampf mit ihren eigenen Fähigkeiten, Motiven und Fertigkeitenbäumen betreten. In dieser Geschichte, die das Schicksal von Thedas für immer entscheiden wird, muss Rook sich erheben, ein Team zusammenstellen und Beziehungen knüpfen, um zu einem Vorbild zu werden, an das andere glauben können."

Eure Gefährtinnen und Gefährten verfügen natürlich über jeweils eigene Fähigkeiten, ihr könnt zwei davon an eurer Seite mitnehmen.

Bellara wird zum Beispiel als kreative und romantische Schleierspringerin beschrieben, die davon besessen ist, uralte Geheimnisse zu lüften.

Indes gilt Davrin als kühner und charmanter Wächter, der sich einen Namen als Monsterjäger gemacht hat.

Außerdem haben wir Emmrich, einen Nekromanten der Mourn Watch von Nevarra. Er wird von seinem skelettartigen Assistenten Manfred begleitet.

Über ein großes Herz, eine positive Einstellung und einen einsatzbereiten Bogen mit magischen Kräften verfügt die zwergische Späherin Harding, während Lucanis als ausgeglichener und pragmatischer Assassine gilt. Er stammt von der Blutlinie des House of Crows ab.

Als Zynikerin kämpft Neve für eine bessere Zukunft. Einerseits ist sie Privatdetektivin, andererseits ein Mitglied der Shadow Dragons von Tevinter. Zu guter Letzt haben wir noch die mit den Lords of Fortune verbündete Drachenjägerin Taash, die nur für das Abenteuer lebt und keine Risiken scheut.

Habt ihr schon eine Favoritin oder einen Favoriten?

Mehr Gameplay wird am morgigen Dienstag, den 11. Juni 2024, um 17 Uhr veröffentlicht. Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.