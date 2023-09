EA FC 24: Die besten vereinslosen Spieler für eure Karriere

In der Welt von EA Sports FC 24 bieten vereinslose Spieler eine kostengünstige Möglichkeit, euer Team zu verstärken. Der Vorteil der vertragslosen Akteure in "Nicht FIFA 24" besteht darin, dass ihr keine Transfergebühren für sie entrichten müsst, da sie quasi arbeitsuchend sind und somit ohne Geldüberweisung zu euch kommen können - abgesehen von ihrem Gehalt natürlich.

Es existieren einige vertragslose Spieler in EA FC 24, die eine kluge Investition darstellen können. In unserem Guide präsentieren wir euch die besten ungebundenen Kicker, die ihr ins Auge fassen solltet, wenn ihr einen möglichen Transfer in Betracht zieht.

EA FC 24: Beste vereinslose Spieler Inhalt:

Was sind die besten vereinslosen Spieler in EA FC 24?

Wie bereits erwähnt, stehen vertragslose Spieler in EA Sports FC 24 bei keinem anderen Verein unter Vertrag. Ihr könnt sie daher jederzeit unmittelbar verpflichten und müsst niemandem eine Ablösesumme bezahlen. Dies kann unter Umständen erhebliche Einsparungen bedeuten.

Ihr solltet nur darauf achten, dass ihre Gehaltsforderungen nicht das Budget eures Vereins sprengen. Dies gilt insbesondere, wenn ihr in den unteren Ligen aktiv seid und über begrenzte finanzielle Mittel verfügt.

Die folgenden Spieler können euch jedoch in EA FC 24 zweifellos behilflich sein, wenn es erforderlich ist und ihr dringend Ersatz benötigt, beispielsweise für verletzte Spieler. Sie können schnell einspringen und euch unterstützen.

Die besten vereinslosen Spieler in EA FC 24:

Spieler Position Gesamtwertung Alter Ivica Ivusic TW 73 28 Jesus Gallardo LV, LM, LF 75 28 Kevin Alvarez RV 75 24 Jesus Angulo IV, LV, LAV 74 25 Jakub Brabec IV 74 30 Luis Chavez ZM, ZDM 79 27 Carlos Rodriguez ZOM, ZM 76 26 Akram Afif LM, MS, ZOM 76 26 Jesus Corona RF, LF 80 30 Henry Martin ST 79 30 Alexis Vega LF, ST, LM 79 25

Nun, habt ihr einen Spieler gefunden, der eure Bedürfnisse erfüllt? Oder kennt ihr weitere, die erwähnenswert sind? Teilt eure Entdeckungen gerne in den Kommentaren mit!

Zwei der besten vereinslosen Spieler.

