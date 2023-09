EA FC 24 UT Chemie: Die besten Stile für eure Spieler

Auch in EA Sports FC 24 spielt die Chemie in UT wieder eine wichtige Rolle, da sie bestimmte Facetten einzelner Spieler und Spielerinnen weiter verfeinern kann. Sie ermöglicht es, Spieler individuell anzupassen und ihre Fähigkeiten zu optimieren.

Je nachdem, welche Chemiestil-Karte ihr verwendet und welchen Spieler ihr damit ausstattet, könnt ihr in EA FC 24 bestimmte Attribute um bis zu 15 Punkte steigern - das ist durchaus beeindruckend und macht einen deutlichen Unterschied in diesem "Nicht FIFA 24".

Unser Guide zeigt euch, wie sich die verschiedenen Chemiestile jeweils auf die Spieler und Spielerinnen auswirken und für welche Positionen sie am besten geeignet sind.

Was bringen die Chemiestile in EA FC 24?

Die Chemiestile, auch als Chemistry Styles bekannt, beeinflussen in EA Sports FC 24 unterschiedliche Spielerattribute. Die Auswirkungen hängen vom gewählten Stil und dem spezifischen Spieler ab. Die Karten ermöglichen es beispielsweise, die Geschwindigkeit eines Spielers zu erhöhen, wobei die Attribute in verschiedene Kategorien unterteilt sind.

Einige Chemiestile eignen sich besonders gut für bestimmte Spielerprofile. In der Aufstellungsvorschau könnt ihr anhand der blauen Balken erkennen, welche Verbesserungen die Karte mit sich bringt. Die Steigerungen der Attribute werden durch grüne Pfeile veranschaulicht.

Weitere Informationen dazu, welche Chemiestile sich in EA FC 24 UT für welche Spielerpositionen lohnen, findet ihr weiter unten.

Karten für den Wechsel eines Chemiestils bekommt ihr etwa auf dem Transfermarkt.

Welchen Chemiestil sollte ich für welche Position in EA FC 24 nehmen?

Es gibt passende Chemiestile für jede Position im Team, die sich in EA FC 24 FUT am besten eignen. So könnt ihr für jeden Teil eurer Mannschaft den optimalen Stil wählen.

Was sind die besten Chemistry Styles in EA FC 24?

Es gibt nicht den einen besten Chemiestil in EA Sports FC 24, der sich für alles und jeden gleichermaßen gut eignet. Die Wirkung ist abhängig von der Spielerposition und kann bei verschiedenen Spielern oder Positionen unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Die Auswirkungen können mal größer und mal kleiner sein.

Nachfolgend die komplette Liste:

Basis-Chemiestil - Verbessert Beschleunigung, Abschluss, lange Pässe, Ballkontrolle, Dribbling, Deckung, Positionsspiel, Schusskraft, Volleys, Elfmeterschiessen, faire Zweikämpfe, Grätsche, Kurzpassspiel, Effet, Ausdauer, Sprungkraft und Stärke in geringem Maße.

ST, MS, LF, RF - Die besten Chemiestile für Stürmer

Sniper (ST, MS, RF, LF): Verbessert Ausdauer, Volleys, Elfmeterschiessen, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Positionsspiel, Abschluss und Dribbling. Geeignet für schnelle Stürmer geeignet, die schnell in den Strafraum eindringen und aufs Tor schießen.

Finisher (ST, MS): Steigert Volleys, Weitschüsse, Elfmeterschiessen, Sprungkraft, Stärke, Abschluss, Schusskraft und Aggressivität. Für Angreifer empfehlenswert, die aus der Distanz aufs Tor schießen.

Deadeye (ZOM, MS, RF, LF, ST): Steigert Weitschüsse, Elfmeterschiessen, Kurzpassspiel, Positionsspiel, Übersicht, Freistoss-Genauigkeit, Lange Pässe, Abschluss, Schusskraft und Effet. Wählt diesen Stil, wenn ihr Chancen erarbeiten möchtet, er eignet sich für alle Positionen im Angriff.

Marksman (ST, MS): Verbessert Weitschüsse, Ballkontrolle, Dribbling, Sprungkraft, Positionsspiel, Abschluss, Volleys, Elfmeterschiessen, Ausdauer, Reaktion, Schusskraft, Stärke und Aggressivität. Für starke Stürmer, die gut im Umgang mit dem Ball sind.

Hawk (ST, LF, RF): Steigert Abschluss, Schusskraft, Sprinttempo, Positionsspiel, Weitschüsse, Volleys, Elfmeterschiessen, Sprungkraft, Beschleunigung, Stärke und Aggressivität. Ähnelt dem Marksman, aber mit größerem Fokus auf Tempo und Ausdauer. Für hängende Spitzen und Flügelspieler eine gute Option.

Hunter (ST): Verbessert, Abschluss, Beschleunigung, Sprinttempo, Positionsspiel, Schusskraft, Weitschüsse, Volleys und Elfmeterschiessen. Nutzt diesen Stil für schnelle Stürmer, dadurch gewinnen sie noch mehr an Tempo.

ZOM, ZM, LM, RM, ZDM - Die besten Chemiestile für Mittelfeldspieler

Artist (ZOM, ZM, LM, RM): Steigert Kurzpassspiel, Übersicht, Flanken, Lange Pässe, Effet, Ausdauer, Balance, Reaktion, Ballkontrolle und Dribbling. Passt gut zu offensiven Mittelfeldspielern mit guten Dribbling- und Pass-Werten.

Architect (ZM, ZOM): Verbessert Übersicht, Stärke, Freistoss-Genauigkeit, Lange Pässe, Flanken, Effet, Sprungkraft, Kurzpassspiel und Aggressivität. Eignet sich für kreative und starke Spieler und stärkt physische Attribute.

Powerhouse (ZM, ZDM): Steigert Übersicht, Abgefangene Bälle, Deckung, Flanken, Effet, Lange Pässe und Kurzpassspiel. Eine gute Option für Spielmacher, Pässe und Verteidigung profitieren.

Maestro (ZOM, ZM, LM, RM): Verbessert Weitschüsse, Schusskraft, Kurzpassspiel, Reaktion, Volleys, Übersicht, Freistoss-Genauigkeit, Lange Pässe, Positionsspiel, Abschluss, Ballkontrolle und Dribbling. Möchtet ihr mit offensiven Mittelfeldspielern Chancen kreieren, dann ist das hier eine gute Wahl.

Engine (ZOM, LM, RM, LF, RF): Steigert Flanken, Freistoss-Genauigkeit, Übersicht, Ausdauer, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Lange Pässe, Kurzpassspiel, Effet, Beschleunigung, Sprinttempo und Dribbling. Vernünftige Option für offensive, kreative sowie unterstützende Mittelfeldspieler.

Catalyst (ZDM, ZM, ZOM, LM, RM, LF, RF): Verbessert Freistoss-Genauigkeit, Beschleunigung, Sprinttempo, Übersicht, Flanken, Lange Pässe, Kurzpassspiel und Effet. Passt im Grunde zu jedem Mittelfeldspieler defensiver oder offensiver Natur, Tempo und Pässe profitieren am meisten.

ZDM, IV, LV, RV, LAV, RAV - Die besten Chemiestile für Verteidiger

Sentinel (ZDM, RV, LV, IV): Steigert Grätsche, Faire Zweikämpfe, Stärke, Sprungkraft, Abgefangene Bälle und Aggressivität. Gute Wahl für athletische Verteidiger, da die Physis gestärkt wird.

Guardian (LV, RV, LFB, RFB): Verbessert Ausdauer, Balance, Faire Zweikämpfe, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling, Kopfball-Genauigkeit, Abgefangene Bälle und Grätsche. Eignet sich für Verteidiger, die in der Abwehr mehrere verschiedene Aufgaben erfüllen.

Gladiator (ZDM, LFB, RFB): Steigert Weitschüsse, Abgefangene Bälle, Positionsspiel, Abschluss, Schusskraft, Faire Zweikämpfe, Kopfball-Genauigkeit, Deckung und Grätsche. Gut geeignet für Verteidiger, die mit nach vorne gehen und aus der Distanz aufs Tor schießen.

Backbone (ZDM, IV): Verbessert Übersicht, Flanken, Lange Pässe, Kurzpassspiel, Effet, Faire Zweikämpfe, Grätsche, Sprungkraft, Stärke und Aggressivität. Agiert der Spieler im defensiven Mittelfeld und führt häufig den Ball, ist das hier ein guter Stil für ihn.

Anchor (LV, RV, LFB, RFB, IV): Steigert Kopfball-Genauigkeit, Faire Zweikämpfe, Grätsche, Sprungkraft, Deckung, Beschleunigung, Sprinttempo, Abgefangene Bälle, Stärke und Aggressivität. Gute Allrounder-Option für viele Verteidiger, sie bietet von allem etwas.

Shadow (LV, RV, LFB, RFB): Verbessert Kopfball-Genauigkeit, Abgefangene Bälle, Faire Zweikämpfe, Deckung, Beschleunigung, Sprinttempo und Grätsche. Wenn sich eure Verteidiger auf dem Spielfeld schnell auf und ab bewegen, ist das hier ein guter Stil für sie.

TW - Die besten Chemiestile für Torhüter

Wall (TW): Steigert Abstoss, Diving, und Ballsicherheit. Gute Wahl für Allrounder und Keeper mit starken Abstößen, damit ihr Konter starten könnt.

Shield (TW): Verbessert Abstoss, Reflexe und Geschwindigkeit. Verlasst ihr mit eurem Keeper häufiger das Tor, solltet ihr auf diesen Stil setzen.

Cat (TW): Steigert Reflexe, Positionsspiel und Geschwindigkeit. Für eine gute Kontrolle des Strafraums geeignet, aber nicht für viel mehr als das.

Glove (TW): Verbessert Diving, Ballsicherheit und Positionsspiel. Belasst ihr euren Torhüter eher auf der Torlinie, ist dieser Stil gut geeignet.

