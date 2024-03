EA FC 24 Golazo Upgrade Tracker: Alle Verbesserungen und Ratings der Osterkarten

In unserem EA Sports FC 24 Golazo Upgrade Tracker stellen wir euch alle Heroes und Icons des Oster-Events vor und zeigen euch ihre aktuellen Ratings und welche Verbesserungen sie bekommen haben. Ferner erfahrt ihr, welche Werte der Osterkarten in welchem Maße steigen können.

FC 24 Ultimate Golazo Upgrade Tracker: Alle Heroes und Icons mit ihren Werten und Verbesserungen

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Helden und Ikonen vor, die bislang durch FC 24 Golazo-Leaks enthüllt wurden. Denkt daran, dass es sich um inoffizielle Informationen handelt! Es ist also möglich, dass geleakte Spieler nicht erscheinen und / oder die Werte anders ausfallen. Sobald das Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Profis mit ihren Werten und Verbesserungen vor. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dann beim Punkt FC 24 Golazo Leaks: Diese Heroes und Icons sollen beim Oster-Event kommen.

Spieler GES / SB / SF PlayStyle+ & PlayStyles POS Herkunftsland Johan Cruyff 97 / 5★ SB / 5★ SF

(Golazo Icon)

/ 5★ SB / 5★ SF (Golazo Icon) 93 / 5★ SB / 5★ SF

(Basis-Icon) PS+ 1 = Flair

PS+ 2 = –

PS#1 = Lupfer

PS#2 = Entscheidender Pass

PS#3 = Tiki-Taka

PS#4 = First Touch

PS#5 = Tricks

PS#6 = Trivela MS (ST) Niederlande Bobby Charlton 94 / TBA★ SB / 5★ SF

(Golazo Icon)

/ TBA★ SB / 5★ SF (Golazo Icon) 92 / 4★ SB / 5★ SF

(Basis-Icon) PS+ 1 = Powerschuss

PS+ 2 = –

PS#1 = Entscheidender Pass

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Technik

PS#4 = First Touch

PS#5 = Schneller Schritt

PS#6 = Trivela ZOM (MS) England Cafu 94 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Icon)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Icon) 91 / 4★ SB / 3★ SF

(Basis-Icon) PS+ 1 = Unerbittlich

PS+ 2 = –

PS#1 = Flair

PS#2 = Trivela RAV (RV) Brasilien David Ginola 93 / 5★ SB / 5★ SF

(Golazo Hero)

/ 5★ SB / 5★ SF (Golazo Hero) 89 / 5★ SB / 5★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = Technik

PS+ 2 = –

PS#1 = Powerschuss

PS#2 = Flair

PS#3 = First Touch

PS#4 = Schneller Schritt LM (ZOM, ST, LF) Frankreich Dimitar Berbatov 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Hero)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Hero) 87 / 4★ SB / 3★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = First Touch

PS+ 2 = –

PS#1 = Flair

PS#2 = Trivela

PS#3 = Akrobatisch ST (MS) Bulgarien Enzo Francescoli 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Hero)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Hero) 88 / 4★ SB / 4★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = First Touch

PS+ 2 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Powerschuss

PS#3 = Entscheidender Pass

PS#4 = Technik

PS#5 = Flair

PS#6 = Akrobatisch MS (ZOM, ST) Uruguay Jay-Jay Okocha 91 / 5★ SB / TBA★ SF

(Golazo Hero)

/ 5★ SB / TBA★ SF (Golazo Hero) 88 / 5★ SB / 4★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = Tricks

PS+ 2 = –

PS#1 = Technik

PS#2 = Flair

PS#3 = Trivela ZOM (RM, ST) Nigeria Rafael Marquez 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Hero)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Hero) 88 / 3★ SB / 3★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = Grätsche

PS+ 2 = –

PS#1 = Ruhender Ball

PS#2 = Weiter Pass

PS#3 = Block

PS#4 = In der Luft IV (ZDM) Mexiko Robin van Persie (Version 1) 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Icon)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Icon) 88 / 4★ SB / 4★ SF

(Basis-Icon) PS+ 1 = First Touch

PS+ 2 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Lupfer

PS#3 = Powerschuss

PS#4 = Technik

PS#5 = Flair

PS#6 = Trivela ST (MS) Niederlande Saeed Al-Owairan 91 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Hero)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Hero) 85 / 4★ SB / 4★ SF

(Basis-Hero) PS+ 1 = –

PS+ 2 = –

PS#1 = Raserei

PS#2 = Schneller Schritt RF (RM, ZOM, ST) Saudi-Arabien Robin van Persie (Version 2) 87 / TBA★ SB / TBA★ SF

(Golazo Icon)

/ TBA★ SB / TBA★ SF (Golazo Icon) 88 / 4★ SB / 4★ SF

(Basis-Icon) PS+ 1 = First Touch

PS+ 2 = –

PS#1 = Angeschn. Schuss

PS#2 = Lupfer

PS#3 = Powerschuss

PS#4 = Technik

PS#5 = Flair

PS#6 = Trivela ST (MS) Niederlande

