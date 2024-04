EA FC 24 TOTW 30 Predictions: De Bruyne, Foden & Ronaldo - wer kommt ins Team of the Week 30?

Mit den EA Sports FC 24 TOTW 30 Predictions geht es in die neue Woche und auch diesmal gibt es wieder einige vielversprechende Kandidaten, die es in neue Team der Woche Schaffen könnten. Allen voran Phil Foden, Cole Palmer, Ronaldo, Loïs Openda, Kevin De Bruyne, Jae Sung Lee, Yankuba Minteh, Alejandro Garnacho Ferreyra, Ollie Watkins, Anastasios Bakasetas, Georges Mikautadze und Tim Kleindienst. Welche Spieler*innen noch den Sprung ins Team of the Week 30 schaffen können, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 30 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 30 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 3. April 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 30 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (10. April, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 29.

EA Sports FC 24 TOTW 30 Predictions: So könnte das Team of the Week 30 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ronaldo 3 Tore, 2 Vorlagen ↑ 89 (88) ST (MS) Al-Nassr Cole Palmer 3 Tore ↑ 85 (83) ZOM (RF) FC Chelsea Loïs Openda 2 Tore, 2 Vorlagen ↑ 86 (84) ST (MS) RB Leipzig Yankuba Minteh 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (65) RF (RM, LF) Feyenoord Rotterdam Alejandro Garnacho Ferreyra 2 Tore ↑ 87 (86) LM (LF) Manchester United Ollie Watkins 2 Tore ↑ 86 (85) ST (MS) Aston Villa Georges Mikautadze 2 Tore ↑ 85 (80) ST (MS) FC Metz Malcom Filipe Silva de Oliveira 2 Tore ↑ 85 (81) RM (RF) al-Hilal Mohamed Sankoh 2 Tore ↑ 85 (83) ST (MS) Heracles Almelo Tim Kleindienst 2 Tore ↑ 85 (75) ST (MS) 1. FC Heidenheim Serge Gnabry 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (84) RM (LM, RF, ST) FC Bayern München Kai Havertz 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (82) ZOM (RF, ST) FC Arsenal Martin Satriano 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (72) ST (MS) Stade Brest Renato Steffen 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (76) RM (LM, RF) FC Lugano Wout Weghorst 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (77) ST (MS) TSG 1899 Hoffenheim Romain Del Castillo 2 Vorlagen ↑ 87 (86) RF (RM, LF) Stade Brest Andrija Živković 2 Vorlagen ↑ 85 (76) RF (RM, LF) PAOK Thessaloniki Malik Tillman 2 Vorlagen ↑ 85 (74) ZOM (ZM, ST) PSV Eindhoven Mykola Shaparenko 2 Vorlagen ↑ 85 (77) ZM (ZOM) Dynamo Kiew

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Phil Foden 3 Tore ↑ 90 (89) RF (RM, LM, LF) Manchester City Kevin De Bruyne 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 92 (91) ZM (ZOM) Manchester City Jae Sung Lee 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (78) ZOM (ZM, MS) 1. FSV Mainz 05 Anastasios Bakasetas 2 Tore ↑ 85 (76) ZM (ZOM) Panathinaikos Athen Geny Cipriano Catamo 2 Tore ↑ 85 (68) RF (RM, ZOM) Sporting CP Stefan Schwab 2 Tore ↑ 85 (74) ZM (ZDM) PAOK Thessaloniki Martin Ødegaard 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 90 (89) ZM (ZOM) FC Arsenal Rodri 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 90 (89) ZDM (ZM Manchester City Koki Saito 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (71) LM (ST, LF) Sparta Rotterdam Morgan Gibbs-White 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (77) ZOM (MS, LF) Nottingham Forest Nedim Bajrami 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (74) ZOM (RF, LF) US Sassuolo Calcio Salem Al Dawsari 1 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (81) LM (LF) al-Hilal Jack Grealish 2 Vorlagen ↑ 86 (85) LF (LM) Manchester City Ruben Neves 2 Vorlagen ↑ 86 (84) ZDM (ZM) al-Hilal Pavel Kaderabek 2 Vorlagen ↑ 85 (75) RAV (RV, RM) TSG 1899 Hoffenheim Reguilon 2 Vorlagen ↑ 85 (78) LM (LV, LAV) FC Brentford Yacine Adli 2 Vorlagen ↑ 85 (73) ZOM (ZM) AC Mailand Ko Itakura 1 Tor ↑ 85 (77) ZM (IV, ZDM) Borussia Mönchengladbach

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Sergio Reguilón Rodríguez 2 Vorlagen ↑ 85 (78) LV (LAV) FC Brentford Federico Gatti 1 Tor, Clean Sheet ↑ 87 (86) IV Juventus Turin Aymeric Laporte 1 Tor, Clean Sheet ↑ 86 (85) IV Al-Nassr Andreas Hanche-Olsen 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (75) IV 1. FSV Mainz 05 Gianluca Mancini 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (83) IV AS Rom (Roma FC) Robin Pröpper 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (75) IV FC Twente Enschede Tosin Adarabioyo 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (77) IV FC Fulham Alexander Djiku 1 Tor ↑ 85 (81) IV Fenerbahce Istanbul Brendan Chardonnet 1 Tor ↑ 85 (73) IV FC Metz Domagoj Vida 1 Tor ↑ 85 (75) IV AEK Athen Kurt Zouma 1 Tor ↑ 85 (79) IV West Ham United Max Kilman 1 Tor ↑ 85 (76) IV Wolverhampton Wanderers Micky van de Ven 1 Tor ↑ 85 (78) IV Tottenham Hotspur Pedro Porro 1 Tor ↑ 85 (81) RV (RAV) Tottenham Hotspur Tommaso Augello 1 Tor ↑ 85 (73) LV (LAV, LM) Cagliari Calcio Ignacio De Arruabarrena 8/8 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 85 (76) TW FC Arouca Radoslaw Majecki 7/7 Tore gehalten, Clean Sheet ↑ 85 (70) TW AS Monaco

