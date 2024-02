Eine frühe Demo für Final Fantasy 7 Rebirth ist wahrscheinlicher als ihr denkt

Ihr könnt es kaum abwarten, endlich Final Fantasy 7 Rebirth zu spielen? Dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Allem Anschein nach könnte Sony bereits nächste Woche eine Demo zum kommenden FF-Titel veröffentlichen.

Demo und Belohnungen in Sicht!

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint zwar erst am 29. Februar 2024, doch eine frühe Demo wird immer wahrscheinlicher. Laut PlayStation Game Size soll Sony am 6. Februar eine weitere State of Play abhalten. Ein perfekter Zeitpunkt, um eine solche Testversion anzukündigen.

🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH Demo



🚨 FINAL FANTASY VII REBIRTH Demo

players will earn the in-game item : Kupo Charm - Survival Set https://t.co/aXhMMF5Ift pic.twitter.com/IPLVV61C16 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) February 1, 2024

Auch auf den Servern von Sony will der Account Beweise für eine Demo-Version gefunden haben. So sollen Spieler das "Kupo Charm -Survival Set" erhalten, wenn sie die Demo zocken. Auch eine Übertragung von Spieldaten aus der Testversion ins vollständige Spiel scheint möglich. Ob das nun bedeutet, dass ihr tatsächlich euren Fortschritt mitnehmen oder nur Belohnungen freischalten könnt, wird nicht näher erläutert.

Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass Square Enix für ein Spiel in dieser Größenordnung eine Testversion zur Verfügung stellt. Falls eine Demo erscheint, werdet ihr sie ausprobieren?