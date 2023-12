Elden Ring DLC: Erscheint er bald? Es gibt schlechte Nachrichten

Mit einer baldigen Veröffentlichung des DLCs für Elden Ring ist wohl eher nicht zu rechnen.

Zumindest deutet Produzent Yasuhiro Kitao im Gespräch mit Game Watch an, dass der Release nicht in naher Zukunft erfolgt.

Eine Frage der Geduld

"Es wird noch eine Weile dauern, aber es geht gut voran", sagt er (Übersetzung via PCGamesN).

Außerdem fügte er hinzu: "Wie bei Bloodborne wird es neue Kämpfe und neue Charaktere geben."

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Es bleibt also weiter offen, wann genau Shadow of the Erdtree, so der Name des DLCs, erscheinen wird.

Vielleicht bekommen wir ja bald zumindest mal ein paar konkretere Infos zu einem möglichen Zeitfenster. Angekündigt wurde der DLC im Februar 2023.