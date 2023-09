Wenn ein Goldfisch Elden Rings härtesten Gegner besiegen kann, könnt ihr das auch

Ein Goldfisch kämpft in Elden Ring gegen Malenia und ist dabei sogar erfolgreich. Ist diese Geschichte wirklich so passiert, oder haben wir sie frei erfunden? Nein, wir binden euch hier keinen Bären - oder Goldfisch - auf.

Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen...

Es ist Anfang 2024. YouTuber und Streamer PointCrow hat eine verrückte Idee. Er will seinen Goldfisch Elden Ring spielen lassen. Das ist sogar noch verrückter als jegliche Instrumente, Sportgeräte und Spielzeuge, die wir schon als Controller für den harten FromSoftware-Titel sehen durften.

Der Goldfisch namens Tortellini kann aber schlecht auf dem Trockenen sitzen, geschweige denn Knöpfe drücken. Wie funktioniert das Ganze also? Mit einer komplizierten Tracking-Technologie, die auch Polizei und Militär verwenden, um Menschen zu verfolgen.

Für Goldfische funktioniert das Tracking auch ziemlich gut. Um seine Bewegung in einen Controller zu verwandeln, wurde das Aquariumbecken digital in ein Raster eingeteilt, bei dem jedes Kästchen, in dem Tortellini schwimmt, einen unterschiedlichen Input auslöst. Manche Tasten befinden sich dabei mehrmals in dem Raster.

Obwohl Tortellini sein Bestes gegeben und sogar Margit, Godrick sowie die erste Phase von Malenia besiegt hat, musste PointCrow in den Menüs und bei den Laufwegen zu den Gegnern ein wenig nachhelfen. Dennoch ist das eine großartige Leistung. Dieser Fisch ist einfach besser als ich.