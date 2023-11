Fans von Elden Ring warten weiter ungeduldig auf den DLC Shadow of the Erdtree.

Wann er erscheinen wird, ist weiterhin unklar, allerdings gibt es nun ein neues Status-Update dazu.

Was ist der aktuelle Stand?

Die Entwicklung von Shadow of the Erdtree "verläuft reibungslos", heißt es in einem aktuellen Kommentar dazu.

Das Update kommt aus dem neuesten Geschäftsbericht von From Softwares Mutterkonzern Kadokawa Corporation.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Darin heißt es: "Wir arbeiten derzeit intensiv an der Entwicklung von DLC für Elden Ring, aber wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben."

Später heißt es dann mit Bezug darauf, dass "die Entwicklung reibungslos verläuft".

Shadow of the Erdtree wurde Ende April angekündigt, seitdem war nicht mehr viel Neues dazu zu hören.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten