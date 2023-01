Elden Ring: Fans erstellen GeoGuessr-Spiel, dass euer Wissen über die Zwischenlande testet

Elden-Ring-Spieler können mit dieser netten Fan-Kreation ihr Wissen über die Zwischenlande testen. Auf Reddit wurde die GeoGuessr-Version von Elden Ring von Spielern zur freien Benutzung geteilt und lässt euch die verschiedene Orte der offenen Spielwelt erraten. Ich hoffe, ihr habt euch die Karte gut eingeprägt!

Ratet euch durch die Zwischenlande

GeoGuessr, für die, die es nicht kennen, ist ein Browser-Spiel, bei dem die Spieler irgendwo auf der Erde abgesetzt werden und erraten müssen, an welchem Standort sie sich gerade befinden. Auf der Weltkarte tippen sie dann ihre Vermutung ein. Um herauszufinden, wo genau sie aktuell sind, laufen sie durch die Straßen und machen ihren Standort etwa an der Sprache der Straßenschilder oder anderen Auffälligkeiten aus.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

TheEdenChild hat dieses Prinzip auf Elden Ring angewandt und schreibt dazu auf Reddit: "Mein Freund und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein geografisches Erlebnis für unsere Lieblingsspiele zu schaffen. Elden Ring stand ganz oben auf der Liste, und ich freue mich, sagen zu können, dass wir nach vielen Versuchen und Fehlern in der Lage waren, über 8.000 Orte in der Welt von Elden Ring zu erfassen. Wir haben Hunderttausende von Rohbildern aufgenommen, bevor wir sie zu den 360-Grad-Panoramen zusammengesetzt haben."

Wie auch im Originalspiel müssen Spieler auch hier ihren Standort auf der Karte eingeben. Zusätzlich gibt es benutzerdefinierte Einstellungen, die eine Runde zeitlich oder räumlich einschränken, sowie eine Bestenliste und natürlich einen Multiplayer-Modus.

Mehr zu Elden Ring:

Reddit kürt das beliebteste Gaming-Thema des Jahres - Überraschung, es ist Elden Ring

Für Elden Ring sind noch "einige weitere Dinge" geplant, sagt Miyazaki

Elden Ring: Brettspiel-Kampagne auf Kickstarter geht durch die Decke

Inzwischen gibt es bereits Versionen von Genshin Impact, GTA 5, Skyrim, World of Warcraft und Fortnite. Dazu kommen später auch noch Zelda: Breath of the Wild und Final Fantasy 14. Fallen euch noch weitere Spiele ein, die eine eigenen GeoGuessr-Version vertragen könnten?