Elden Ring Profis helfen frustrierten Fans, Bosse zu besiegen, damit die Shadow of the Erdtree starten können

Fans von FromSoftwares Action-Rollenspiel Elden Ring unterstützen andere Fans dabei, zwei wichtige Bosse zu besiegen, damit sie den neuen DLC Shadow of the Erdtree starten können.

Bevor ihr Shadow of the Erdtree starten könnt, müsst ihr die beiden Boss Starscourge Radahn und Mohg, Lord of Blood besiegen, was viele im Vorfeld noch nicht getan hatten.

Fans brauchen Unterstützung, um Elden Ring: Shadow of the Erdtree spielen zu können

Im Subreddit BeyondTheFog finden sich etwa viele Hilfsangebote zur Unterstützung auf PC, PlayStation und Xbox.

"Bitte… Ich habe einen neuen Charakter erstellt, um den DLC zu spielen", schreibt dort ein User. "Und jetzt hänge ich hier seit Donnerstag fest. Warum habe ich es überhaupt vorbestellt?"

Für andere ist es womöglich auch nicht einfach, nach vielleicht längerer Auszeit zum Spiel zurückkehren und die Voraussetzungen für den Start des DLCs zu schaffen, weil man sich erst einmal wieder einspielen muss. Was aber sicherlich nicht schaden kann, bevor man sich in Shadow of the Erdtree stürzt.

Wie dem auch sei: Wer Unterstützung braucht, sollte mal im besagten Subreddit vorbeischauen.

Unterdessen muss Shadow of the Erdtree jedoch auch Kritik einstecken, besonders für seinen Schwierigkeitsgrad und die Performance.

Was haltet ihr bisher von Shadow of the Erdtree?