Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Enir-Ilim: Innenwall und Erster Turm mit allen Schätzen

Enir-Ilim in Elden Ring ist der Name des letzten Legacy-Dungeons im DLC Shadow of the Erdtree. Betretbar ist er nach dem Sieg über Messmer und Romina.

In den Uralten Ruinen von Rauh müsst ihr den Weg zur Kirche der Knospe antreten und dort Romina besiegen. Nach dem Sieg über Messmer seid ihr hinter der Kirche in der Lage, den Siegelbaum zu verbrennen. Dadurch wird der beeindruckende Dungeon (der zum Land des Turms zählt) betretbar und wir können uns langsam dem finalen Abschnitt des DLCs widmen.

Enir-Ilim - Innenwall

Vor dem Ort der Gnade (Enir-Ilim - Innenwall) sammelt ihr bei der Leiche an der Kante 1x Dunkelschmiedestein (9) genau hinter euch und folgt dann den Stufen hinauf ins Innere des Bereichs. Ein Grabvogelkrieger stiefelt links die Treppen runter und bekommt die volle Packung:

Wir kennen den Gegnertyp bereits aus den Uralten Ruinen von Rauh. Nachdem er erledigt ist, geht es die Treppen hoch in den Raum dahinter. Am sich bündelnden Licht erkennt man bereits, dass der nächste Ort der Gnade in der Nähe ist. Aktiviert ihn sofort (Erster Turm).

Erster Turm

Von hier aus haben wir mehrere Wege, denen wir folgen können. Nehmt erst den südöstlichen Gang, sammelt bei der Leiche 1x Messmerfeuerfett und fahrt mit dem Aufzug nach unten, dann erreicht ihr den bekannten Bereich in der Turmsiedlung Belurat (der vormals von den Schatten versiegelt war).

Folgt ihr den Stufen im Raum nach oben, gelangt ihr zu dieser Stelle mit 1x Dunkelschmiedestein (5), aber dahinter geht es nicht weiter:

Uns bleibt nur der dritte Weg (vom Ort der Gnade nach Südwesten), um in einen Hof mit zahlreichen Bäumen zu gelangen. Bei der Leiche rechts gibt es 1x Gebrochene Rune. Der weitere Verlauf ist offensichtlich.

Springt noch nicht über die kaputte Brücke in Richtung Süden, sondern werft links davon einen Blick über das Geländer. Ihr solltet diese Leiche sehen:

Lasst euch fallen, erledigt die Fliegen und ihr findet 3x Weißfleischpilz. Lauft rechts um die Ecke zu den dicken Wurzeln und sammelt 4x Rotfleischpilz auf der rechten Seite. Daneben seht ihr den Eingang zu einem kleinen Raum:

Erledigt die Fliegen, die dort beten, und sammelt bei der Statue 2x Verehrte Geisterasche. Verlasst den Raum und nehmt die Treppen hinten rechts, um in den Bereich jenseits der kaputten Brücke zu gelangen.

Dort kommt euch neben dem Brunnen ein massiver Kerl entgegen, der nach seinem Tod 1x Verehrte Geisterasche droppt:

Erledigt auch alle anderen Gegner auf dem Brunnenplatz, sammelt bei den beiden Leichen 2x Blitzsichere eingelegte Leber sowie 4x Sprießendes Horn und nehmt den nordwestlichen Durchgang in einen Raum:

Dort erledigt ihr die Gegner, springt links über die Wurzel und folgt den Stufen zu einer Ablage mit 1x Runenbogen. Folgt dann den südöstlichen Stufen und dem Verlauf bis zu dieser Stelle:

Lasst euch auf den dicken Ast fallen, sammelt hinter euch 3x Krummfingermedizin und folgt dem Astverlauf bis zu der Plattform mit dem einzelnen Gegner, der die Anrufung "Spira" bewacht.

Lasst euch fallen, marschiert zurück nach oben und weiter geht es Richtung Nordwesten zu einem Krieger mit einer Löwenmaske. Der Kerl hat es faustdick hinter den Ohren und nervt aus der Entfernung mit Blitzzaubern.

Die Leiche am Fuß der Treppen dahinter hat 1x Drachenblitzfett. Achtung: Von weiter oben wirkt jemand Zauber, die aussehen wie Luftströme und sich unter unseren Füßen manifestieren. Sprintet die Treppen hoch, rollt nach vorn (ohne Rollen wird es nichts) und erledigt den Zauberer auf halber Strecke:

Geht noch nicht weiter die Stufen hoch, sonst triggert ihr den zweiten Zauberer, der auf dem Dach über dem großen Tor steht, hier an dieser Stelle:

Schaut euch stattdessen rechts nach einer Treppe um, die runterführt in einen Raum mit der Inquisitorinnenasche.

Beim Verlassen des Raumes könnt ihr euch rechts an dieser Stelle auf eine Treppe fallen lassen und nehmt der Leiche dort 2x Feuersichere eingelegte Leber ab:

Lauft die Stufen hoch Richtung Süden, durch das Pavillon und lasst euch dahinter ein weiteres Mal fallen. Dieser Sturz ist nicht ohne Tücken, da man schnell zu weit fliegt und im Abgrund landet.

Anschließend könnt ihr über die Rundbögen zur Leiche am Ende laufen und 1x Heiligsichere eingelegte Leber mitgehen lassen. Die Leiche darunter, ebenfalls erreichbar via Sturz, hat 2x Schmiedestein (8) für uns.

Lauft auf dem schmalen Vorsprung vor der Mauer in Richtung Süden, springt auf den Turm vor euch und ihr findet rechts bei einer Leiche ein paar Bolzen der Getreuen.

Springt Richtung Osten nach unten, lasst euch zur Treppe daneben fallen und sammelt 1x Dunkelschmiedestein (5) bei den Überresten hinter dem Gegner. Bei der anderen Leiche gibt es 1x Feuersichere eingelegte Leber, bevor wir rechts daneben dieses Fenster sehen:

Nehmt Anlauf, springt und ihr landet in einem Raum innerhalb der Turmsiedlung Belurat. Vor der Tür haut ihr den Spinnenskorpion platt und sammelt bei der Statue 1x Scadubaum-Fragment.

Nun führen zwei Aufzüge weiter. Der südöstliche bringt euch in einen kleinen Bereich der Turmsiedlung (einfacher Verlauf, am Ende gibt es die Euphorie-Doppelklinge), der andere wieder hoch nach Enir-Ilim. Ihr landet im bekannten Bereich vor der Treppe mit den Zauberern.

Zurück zur Treppenmitte, wo wir vorhin rechts abgebogen sind. Links gibt es Goldfett mit Kordel bei einer Leiche, direkt auf der nach oben führenden Treppe 10x Brandpfeil.

Das Problem ist immer noch der Kerl auf dem Dach darüber. Habt ihr eine Fernkampfwaffe, könnt ihr es damit versuchen, aber er nutzt dann sofort seine Zauber (auch wenn ihr noch nicht in seiner Reichweite seid).

Ansonsten rennt. Sprintet die Treppen hoch und rollt nach vorn, wenn die Zauber unter euch erscheinen. Die Leiche oben trennt sich von 10x Goldbolzen und hinter dem massiven Eisentor entdecken wir den nächsten Ort der Gnade (Spiralturm) samt Scadubaum-Fragment, das wir gern in Empfang nehmen.

Im nächsten Abschnitt geht es weiter durch den Spiralturm und weitere Bereiche von Enir-Ilim.

Weiter mit: Enir-Ilim - Spiralturm