Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Abgrundwald durchqueren und die Winterlaternen töten

Der Abgrundwald in Elden Ring ist ein Ort im DLC Shadow of the Erdtree. Er befindet sich in Scadu Altus und ist das Gebiet, in dem die meisten ihr letztes Kartenfragment einsammeln dürften.

Um den Zugang zum Wald freizuschalten, müsst ihr die Dunkellichtkatakomben abschließen und den Boss am Ende besiegen. Er bewacht ein Tor, hinter dem wir das neue Gebiet erreichen. Beim Ort der Gnade "Verlassener Friedhof" legen wir eine kurze Rast ein, dann müssen wir uns auf die neuen Gegebenheiten im Wald einstellen.

Hier der Weg aus den Katakomben in den Wald und bis zum Kartenfragment.

Zunächst einmal sollten wir wissen, dass Sturmwind im Wald nicht benutzbar ist, auch wenn das angesichts der Größe sehr sinnvoll wäre. Beim Beschwörungsversuch erhalten wir die Meldung: "Das Spektralross hat Angst und kann nicht beschworen werden".

Das liegt vor allem an ein paar speziellen Gegnern im Wald: den Winterlaternen. Diese Kerle erinnern an unsere schlimmsten Albträume aus Bloodborne und können uns übel zu schaffen machen. Es gibt mehrere von ihnen in dem Wald.

In der Nähe der Kerle befinden sich Gebüsche, die man zum Vorbeischleichen nutzen kann, wie es die Hinweise auf dem Boden nahelegen. Das könnt ihr gern tun, aber es gibt einen Weg, die Winterlaternen zu besiegen, und zwar endgültig.

Schleichen kann funktionieren, aber damit werden wir das Problem nicht los.

Winterlaternen besiegen - so geht es

Probiert es am besten (süd-)westlich vom Gnadenort "Abgrundwald" aus. Dort treibt sich einer der Typen herum. Wollt ihr nur die Stelle passieren, könnt ihr es auch mit Vorbeirennen am Rand versuchen. Oft genug gelingt das. Bemerkt der Gegner das Treiben, bleibt er euch übel auf den Fersen.

Seine Angriffe laden die Wahnsinnsanzeige auf. Bekommt er euch mit seinem Stab zu fassen, sieht das so aus und der Charakter stirbt an Ort und Stelle:

Mit normalen Waffenangriffen sind die Winterlaternen nicht zu verletzen, jedenfalls im ersten Moment. Der Trick besteht darin, ihren Angriff zu parieren (worauf uns niemand hinweist). Rüstet einen Schild mit dem Waffentalent Parade aus und drückt L2/LT, wenn er zu seiner Animation ansetzt.

Das erfordert womöglich ein paar Versuche, funktioniert aber. Einmal erfolgreich pariert, dann einen kritischen Treffer landen und ihr könnt die Kerle endgültig vernichten. Sie bleiben tot, nachdem man sie besiegt hat.

Einer der Kerle droppt einen Talisman, die anderen jeweils eine Pralle Traube. Leider genügt das Töten der Winterlaternen nicht, um unserem Reittier seine Angst zu nehmen. Wir müssen weiterhin darauf verzichten.

Nach einer Parade ist ein Konter möglich.

Immerhin könnt ihr so den Wald gefahrlos erkunden, abgesehen von Inquisitoren und von Wahnsinn befallenen Ratten oder Schafen, die aber keine große Gefahr darstellen.

Hier eine Karte mit den wichtigen Items, die man im Wald finden kann:

Handbuch (1) des verrückten Handwerkers Schattenreich-Rune (7) Geistertallilie (7) 1x Klärende Boli 2x Schmiedestein (7) 1x Scadubaum-Fragment Handbuch (2) des verrückten Handwerkers

Weiter mit: Verlassene Kirche, Fliegendorf