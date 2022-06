Elden Rings Soundtrack ergibt keinen Sinn - Chorgesang ist Kauderwelsch

Sorry, Elden-Ring-Fans, aber nicht alles in dem Meisterwerk von FromSoftware hat eine tiefere Bedeutung. So zum Beispiel die Songtexte des Soundtracks.

Alles für den dramatischen Effekt

Ein Lateinstudent hat sich die Mühe gemacht, den Chorgesang zu untersuchen. Auf Reddit teilt er sein Ergebnis.

Obwohl sich die Texte auf den ersten Lauscher sehr nach Latein anhören, ist es doch nur sinnfreier Kauderwelsch, wie der Reddit-Nutzer Magister Organi behauptet.

Die Texte seien computergeneriert und so angepasst, dass sie wie eine alte Sprache klingen.

Magister Organi hat verschiedene Musikproduzenten kontaktiert, die die Sinnlosigkeit der Liedtexte bestätigen. Zumindest sei das Klanglied tatsächlich Latein.

Bei vielen anderen Texten ist das anders. Sie ähneln dem Lateinischen nur und dienen lediglich zur Steigerung der dramatischen Stimmung.