Elden Rings Update 1.05 konzentriert sich auf Bug Fixes

Inhaltlich gibt es in diesem Patch für Elden Ring nicht so viele Neuerungen. Update 1.05 setzt vielmehr auf das Reparieren von nervigen Bugs. Ein paar kleine Änderungen für das New Game Plus gibt es aber auch.

Wer den Bug Fix nicht ehrt, ist den Inhalt nicht wert

Starten wir mit den Bugs. FromSoftware behebt viele Fehler im Kampfsystem, die etwa bestimmte Waffen betreffen. So soll etwa der Effekt von Royal Knight's Resolve bei allen Waffen zum richtigen Zeitpunkt nachlassen und auch das Mondlichtgroßschwert erhält einen Fix, damit es auch wirklich die von euch anvisierten Ziele trifft - was manchmal nicht so recht geklappt hat.

Auch mit Fehlern bei Bossen und Charakteren sowie ihren Questlines rechnet das Update ab. Zum Beispiel sollen Spieler nach der Installation des Patches wieder zur Map der Gnade gelangen können, nachdem sie Radahn besiegt haben. Ein Fehler, bei dem Malenia in ihrer zweiten Phase zu wenig Leben hatte und Alexanders Questlinie wurden ebenfalls angegangen.

Im Multiplayer-Modus gibt es einige Stabilitätsverbesserungen, schnellere Ladezeiten, Problembehebungen bei Text und Ton und weitere Performance-Boosts.

Im New Game Plus könnt ihr nun einige eurer Klangperlen mit auf die neue Reise nehmen - also quasi, denn ihr könnt im NG+ Gegenstände bei den Zwillingshändlern kaufen, die ihr euch beim vorigen Durchlauf mit den klangperlen freigeschaltet habt.Ein paar zusätzliche Sound-Effekte für die Beschwörerzeichen anderer Spieler runden das Paket ab.

Die Liste der vollständigen Patch-Notitzen findet ihr bei Publisher Bandai Namco.