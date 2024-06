Das beste Crafting- und Survival-Spiel des Jahres? Enshroudeds Update 2 hat ein paar gute Argumente

Ich meine... wow! Keen Games leistet mit Enshrouded wirklich ganze Arbeit. Update 2 ist ab sofort erhältlich und erweitert das Spiel so wundervoll, dass ich große Lust habe, direkt wieder einzusteigen.

Melodies of the Mire nennt sich der viereinhalb Gigabyte große Patch und er fügt dem Spiel so viel Neues hinzu, dass ihr euch besser einen Tee holt und checkt ob ihr richtig sitzt, bevor ihr mit dem Lesen beginnt.

Den Anfang macht ein neues Biom namens Schwarzmoor, das ihr nördlich des Düsterdickichts im Norden der Karte findet. Dort sieht's ein bisschen aus, als hätte man das Ewokdorf in einem Sumpf errichtet. Riesige Bäume über blubbernden Mooren, in denen ihr versinken könnt, und gigantische Blumen, die ihr als Sprungbrett benutzt, um diese luftigen Höhen zu erreichen, dominieren das Bild.

Level 13 bis 15 mit passendem Gear solltet ihr laut Keen Games aber schon haben, bevor ihr euch hier auf die Suche nach neuen Gegenständen und Baumaterialien macht.

Wie es sich gehört, führt euch eine neue, fünfstufige Questreihe hierher, in deren Lauf ihr einen neuen NPC retten könnt, der sich euch anschließt. Valery ist eine Bardin, die euch beibringt, wie man Musikinstrumente craftet. Baut Laute, Flöte, Harfe oder Trommel und veranstaltet spontante Jam Sessions an Lagerfeuern. Dadurch verlängert sich dann euer Ausgeruht-Bonus.

Geniale neue Features in Enshrouded

Weiterhin wird es dank des neuen Vanity-Systems endlich möglich sein, seine Ausrüstung unabhängig vom Aussehen zu bestimmen. Das ist toll, wenn ihr eine Rüstung habt, deren Werte ihr mögt, ihr eine andere aber hübscher findet. Großartiges Feature, das jedes Rollenspiel haben sollte.

Ein anderes lang erwartetes und wirklich transformatives Feature ist die Möglichkeit, jede Quest noch einmal zu spielen, was genial ist, wenn ihr euch aus einer Session ausklinken musstet und eure Mitspielenden trotzdem weiter Missionen absolviert haben. So verpasst ihr nichts mehr, außer natürlich die Tracht Prügel, die eure Nebenleute kassierten, weil es ohne euch natürlich nicht geht. Laut Keen Games war dies das meist gewünschte Feature unter den Fans.

Server Hosts freuen sich derweil über die Funktion, Berechtigungen zum Editieren von Bauten und Terrain, Zugang zu Kisten und Fertigungsanlagen, Platzierung von Flammenaltaren und dem Kick von Spielern an die Server-Passwörter zu binden. Smart!

Und ein paar Kleinigkeiten, die das Leben in Enshrouded schöner machen

Neu ist auch die erste Dual-Wield Waffe, in Form zweier Dolche, die mit dem Geschicklichkeitswert skalieren und die Keen Games für Leute auf dem Ranger-Skilltree empfiehlt. Diverse Tweaks ud Fixes sollen die Kämpfe zudem besser machen.

Weiterhin wurde die Reichweite, binnen der ihr anderen Spielern Gegenstände schenken könnt, auf 50 Meter ausgedehnt. Weiterhin soll das Spiel nun auf dem Steam Deck besser performen, während die Server unter der Last größerer Spielergruppen weniger ächzen sollen. Und selbstverständlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Fixes.

Aber wisst ihr was? Die kompletten Patchnots lest ihr hier auf Steam. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Enshrouded 2024 weiter entwickeln wird, werft ihr unterdessen einen Blick auf die Enshrouded Roadmap.