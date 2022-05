Fall Guys stellt "größte Ankündigung in der Geschichte des Spiels" in Aussicht

Große Neuigkeiten gibt es bald zu Fall Guys zu vermelden, wie Entwickler Mediatonic ankündigt.

Was das ist, bekommt ihr in der kommenden Woche zu sehen.

Lasst die Spekulationen beginnen

"ES IST HIER! Die GRÖSSTE Ankündigung in der Geschichte von Fall Guys findet am 16. Mai um 18:00 BST [19 Uhr deutscher Zeit] statt", heißt es in einer Video-Beschreibung der angekündigten Premiere auf YouTube.

"Wir freuen uns schon sehr darauf, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben. Setzt euch eine Erinnerung, und wir sehen uns hier!"

Bisher lässt sich nur spekulieren, worum es sich dabei handeln könnte.

Nach wie vor gibt es keine Release-Termine für die Umsetzungen des Spiels auf Xbox und Nintendo Switch. Das klingt aber etwas zu groß dafür, einfach deren Termine bekannt zu geben.

Wechselt Fall Guys womöglich zu einem Free-to-play-Modell? Es ist nicht auzuschließen.

Im März 2021 wurde Fall-Guys-Entwickler Mediatonic von Epic Games übernommen. Damals äußerte man sich nicht zum Thema Free-to-play. Es hieß, es gebe "derzeit nichts zu sagen".