FIFA 22 TOTW 33 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Obwohl gerade das Team der Saison im Fokus steht, werfen wir zum Wochenanfang noch einen Blick auf die FIFA 22 TOTW 33 Predictions. Abgesehen von ein paar interessanten, aber höchst fragwürdigen Kandidaten wie Kylian Mbappé, Heung Min Son, Thibaut Courtois, Andrew Robertson, Erling Braut Haaland, Phil Foden oder Kalidou Koulibaly (die wohl eher in einem TOTS landen), sieht es mit den übrigen Kandidaten eher nach SBC-Futter aus. Vielleicht ist aber die eine oder andere gute Option für euch dabei, daher stellen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 33 Predictions die vielversprechendsten Anwärter fürs TDW 33 vor. Das vollständige Team stellt EA Sports am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin stecken in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Die erste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Julian Alvarez

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: River Plate

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: FC Turin

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Aston Villa

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Viking Stavanger

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: Milton Keynes Dons

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: 1. FC Köln

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 67 auf 78

Position: ST

Verein: Nottingham Forest

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: Bristol City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: Hamburger SV

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Sporting Braga

Mittelfeld

Dries Mertens

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CM (ZM)

Verein: AFC Bournemouth

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: CM (ZM)

Verein: SV Darmstadt 98

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CDM (ZDM)

Verein: Brighton " Hove Albion

Verteidigung und Torwart

Lutsharel Geertruida

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RWB (RAV)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: RB (RV)

Verein: Orlando City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 68 auf 76 Position: RB (RV) Verein: Orlando City Unai Simon

Highlights: 3 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: Athletic Bilbao

Highlights: 4 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: GK (TW)

Verein: Sampdoria Genua

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 33 schaffen.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf ein Inform-Upgarde haben:

Stürmer

Erling Braut Haaland

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: SV Darmstadt 98

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: SSC Neapel

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: al-Hilal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: Real Madrid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: KRC Genk

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: RW (RF)

Verein: IF Elfsborg

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: CF (MS)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CF (MS)

Verein: FC Nantes

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CF (MS)

Verein: Olympique Nîmes

Mittelfeld

Heung Min Son

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: CAM (ZOM)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CAM (ZOM)

Verein:

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: CAM (ZOM)

Verein: Preston North End

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: SV Darmstadt 98

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: FC Turin

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: CM (ZM)

Verein: FC Middlesbrough

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: Besiktas Istanbul

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RM

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Manchester City

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CDM (ZDM)

Verein: ES Troyes AC

Verteidigung und Torwart

David Raum

Highlights: 2 Vorlagn

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LWB (LAV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: RWB (RAV)

Verein: FC Sochaux

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CB (IV)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: SC Freiburg

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RB (RV)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: GK (TW)

Verein: Real Madrid

Highlights: 9 Paraden

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: GK (TW)

Verein: Olympique Nîmes

