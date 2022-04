FIFA 22: Bundesliga TOTS Vote startet am Mittwoch – Predictions und wie ihr abstimmen könnt

So funktioniert die Bundesliga TOTS Abstimmung in FIFA 22 Der Ablauf für das Bundesliga Team der Saison in FIFA 22 läuft mehr oder weniger identisch zur letzten Wahl der englischen Truppe ab. Sprich: EA Sports stellt euch eine vorausgewählte Liste der besten Spieler der ersten deutschen Liga auf einer Webseite zur Verfügung, aus denen ihr eure Favoriten auswählen könnt. Die Liste ist im Vergleich zum großen Community Team deutlich reduziert (wir erwarten rund 40 Spieler), es können aber Spieler daraus erneut für den Bundesliga Vote dabei sein. Sowie EA Sports die entsprechende Seite für den Bundesliga TOTS Vote live schaltet, fügen wir euch den Link und eine Liste mit den nominierten Spielern hinzu. Wann startet und endet der FIFA 22 Bundesliga TOTS Vote? Der FIFA 22 Bundesliga TOTS Vote beginnt am Mittwoch, dem 27. April 2022 um 19:00 Uhr. Die Wahl läuft vier Tage lang, in denen ihr eure favorisierten Spieler zu einem Team zusammenstellen könnt. Damit fällt das Ende des FIFA 22 Bundesliga TOTS Vote auf den 1. Mai 2022 um 19:00 Uhr. Der Release des FIFA 22 Premier League TOTS erfolgt kann zwei Wochen später am Freitag, dem 13. Mai 2022 um 19:00 Uhr. Wie viele Spieler kommen ins Bundesliga Team of the Season? Auch die erste deutsche Bundesliga zählt zu den großen Fußball-Liegen, daher landen am Ende der Abstimmung die 15 Spieler mit den meisten Stimmen im Bundesliga Team der Saison. Im Normalfall setzt sich das Team aus 1 Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer zusammen, allerdings ist diese Aufstellung nicht fix. Im vergangenen Jahr waren es beispielsweise 1 Torwart, 4 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 5 Stürmer. Neben dem Team dürften noch ein paar weitere Spieler per via SBCs und Objectives hinzukommen.