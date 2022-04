FIFA 22 TOTS: Wann das Team of the Season kommt und was ihr darüber wissen müsst

FIFA 22 TOTS: Release und Reihenfolge der Team - der Zeitplan für das Event Das Team of the Season-Event wird bereits seit dem zwölften Ableger der Spielreihe von EA Sports ausgetragen und findet traditionell immer wenige Wochen vor dem Ende der laufenden Fußballsaison der europäischen Top-Ligen statt. Das TOTS-Event läuft über mehrere Wochen - gehört damit zu den längsten Promos überhaupt - und bringt unzählige, extrem starke Karten der besten Spieler aus allen Top-Ligen der Welt ins Spiel. Wie der Zeitplan für das TOTS in FIFA 22 aussieht, erfahrt ihr nachfolgend. TOTS FIFA 22 Release Date – Start, Dauer und Ende des Team der Saison Das FIFA 22 TOTS Event kommt am Freitag, dem 29. April 2022 um 19:00 Uhr ins Spiel. Die Abstimmung für das Community-Team beginnt offiziell am Sonntag, dem 17. April 2022. Obwohl der TOTS Start noch nicht offiziell von EA Sports bestätigt wurde, gilt der 29. April doch als relativ sicher, da auch der Start des FGS TOTS Cups am 29. April erfolgt. Das passt auch hervorragend zum Beginn von Season 6 in FIFA 22, die einen Tag davor (Donnerstag, dem 28.04.2022 um 9:00 Uhr) startet und sehr wahrscheinlich auch Belohnungen rund um das Team der Saison mitbringt. Nicht zuletzt sind sich auch die Leaker und Data Miner beim Release Date einig: 🚨EXCLUSIVE LEAK



Tots will start on the 29 April 🔥👀



Design by @LeanDesign_ ♥️#leak #fifa22 #news #fut #fifa #tots pic.twitter.com/6cCteOXy6A — Arcade-Fut (@FutArcade) April 5, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten Üblicherweise läuft das Team of the Season Event rund 7 Wochen, damit würde das Ende des FIFA 22 TOTS auf Freitag, den 17. Juni 2022 fallen. FIFA 22 TOTS Reihenfolge und Zeitplan - Wann kommen welche Teams? Das Team of the Season Event beginnt klassischerweise mit dem Community Vote, dass eine Woche später zusammen mit den EFL Team released wird. Anschließend gibt es jeden folgenden Montag und Freitag ein oder zwei weitere Teams, die von EA Sports zusammengestellt werden. Freitags kommt üblicherweise ein Team der Top-5-EU-Ligen, während montags die kleineren Ligen und Ligen aus anderen Teilen der Welt dran sind. Der genaue Release-Zeitplan für FIFA 22 ist noch nicht offiziell bekannt, doch wenn es so abläuft, wie die Jahre zuvor, sollte der Fahrplan so aussehen: 17. April 2022 = Start des Community TOTS Vote

29. April 2022 = Community TOTS und EFL TOTS

6. Mai 2022 = Premier League TOTS

9. Mai 2022 = SPL TOTS (Saudi Pro League)

13. Mai 2022 = La Liga TOTS (Primera División)

16. Mai 2022 = Süper Lig TOTS

20. Mai 2022 = Bundesliga TOTS

23. Mai 2022 = Liga NOS TOTS (Primeira Liga)

27. Mai 2022 = Serie A TOTS

30. Mai 2022 = Eredivisie TOTS und CSL TOTS

3. Juni 2022 = Ligue 1 TOTS

6. Juni 2022 = ROW TOTS (Rest der Welt) und MLS TOTS

10. Juni 2022 = Ultimate TOTS (die besten Spieler aus den Top-5-Ligen Europas) Wie viele Spieler sind in einem Team of the Season? Je nachdem, wie groß eine Liga ist, landen entweder 11 oder 15 Spieler im zugehörigen Team in FIFA 22. Die Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 sowie das Community TOTS und das Ultimative TOTS (und manchmal auch die EFL) gehören zu den großen Ligen und haben immer 15 Spieler im Team. Dagegen zählt die SPL, Süper Lig, Liga NOS, Eredivisie, CSL, MSL, Conmebol und das "Rest der Welt"-Team zu den kleinen Ligen, die mit 11 Spielern auskommen. Davon abgesehen erscheinen für die größeren Ligen oftmals noch ein paar weitere Spieler (i.d.R. 3 bis 4) via SBC in FIFA 22. Wie viele Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger und Torhüter kommen in ein TOTS? Hier gibt es keine feste Regel. Üblicherweise hat jedes große TOTS einen Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer. Kleinere Teams kommen entsprechend mit ein paar weniger Spielern daher. Es muss aber nicht so sein! Gibt es nur zwei gute Verteidiger, aber sechs herausragende Stürmer in einer Liga, wird das Team eben in dieser Zusammenstellung erscheinen.

Wie TOTS Upgrades funktionieren und welche Spieler eine TOTS Karte bekommen Der zentrale Kern des TOTS Event sind natürlich die blau goldenen Team of the Season-Karten, die mit ihren 90+ Ratings zu den Besten im Spiel gehören – einzig Icons, TOTY und vielleicht vereinzelte Spezialkarten von anderen Events können höhere Werte erreichen. Welche Spieler bekommen eine blaue TOTS Inform-Karte? Wie schon im Vorjahr sagt das Regelwerk, dass nur Spieler eine TOTS Karte bekommen können, wenn sie eine konstant hohe Leistung in der Fußballsaison 2021/22 gezeigt und in FUT 22 maximal 1 Spezial-Item (TOTW, MOTM, etc.) erhalten haben. Übrigens können Spieler mehrfach eine TOTS-Karte erhalten. Beispielsweise besteht das Ultimate TOTS aus den Spielern der anderen Teams. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Spieler des Community TOTS von EA Sports noch einmal für das Team der jeweiligen Liga ausgewählt wird. In diesem Fall haben die Karten aber eins zu eins dieselben Werte. So sollen die TOTS Karten in FIFA 22 aussehen. Welche Upgrades gibt es für FIFA 22 TOTS Karten? FIFA 22 TOTS Spieler bekommen direkt zum Release ihres Teams eine sehr starke Aufwertung ihrer Gesamtwertung. Wie stark die Upgrades ausfallen, hängt immer von der Performance des jeweiligen Spielers in der Saison ab, üblicherweise bekommen die Spieler mit den niedrigsten Werten aber die größten Upgrades. Am Ende entscheidet aber EA Sports darüber, wie groß ein Upgrade ausfällt. Hier spielt es auch eine Rolle, ob der Spieler bereits eine Inform-Spezialkarte in FIFA 22 erhalten hat. Übrigens werden bei den Upgrades auch einzelne Werte geboostet, um die Leistung eines Spielers widerzuspiegeln. Beispielsweise kann ein Spieler, die sehr viel gelaufen ist, einen Boost für seine Ausdauer oder sein Tempo erhalten, und ein Spieler, der viele Pässe geschossen hat, kann einen Boost für sein Pass-Rating bekommen. Können Team of the Season Karten weiter steigen? Nein! TOTS Karten sind keine dynamischen Items und können nach ihrem Release keine weiteren Upgrades erhalten. Macht auch wenig Sinn, denn sie zählen ohnehin schon zu den stärksten Karten im Spiel. Und nein, TOTS-Karten haben auch keinen Einfluss auf Upgrades für OTW-Karten, Headliners, RTTF Karten oder FUT Fantasy Karten. So bekommt man TOTS Karten in FIFA 22 TOTS Spieler sind ab dem Zeitpunkt ihres jeweiligen Team-Release entweder 5 oder 7 Tage lang in allen Karten-Packs enthalten, denen Spieler-Karten stecken können. Das schließt sowohl kostenlose Packs ein, als auch Packs, die ihr mit FIFA 22 FUT Coins oder FIFA Punkten im Shop erwerbt. Für den Release-Zeitraum ersetzten die TOTS-Karten die regulären Karten der Spieler in den Packs, ihr müsst also nicht befürchten, eine schlechtere Version zu ziehen. TOTS Karten könnt ihr auch auf dem Transfermarkt kaufen und verkaufen, allerdings sind SBC-Belohnungen davon ausgeschlossen. Rechnet zudem mit sehr hohen Preisen. Zuletzt wird es wieder einige TOTS SBCs geben, bei denen ihr euch den einen oder anderen Spieler verdienen könnt und auch im Shop dürften ein paar Angebote auftauchen. Tipp: Ihr könnt Kartenpackungen aufsparen und sie dann in der Release-Woche öffnen, um TOTS-Karten zu erhalten. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen wie die FUT Champions Spielerwahlen, doch der Großteil funktioniert.